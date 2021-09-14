У Дії з'являться небіометричні паспорти: які саме

З 13 вересня у застосунку Дія почнуть відображатися небіометричні паспорти. Однак існує чітка вимога до дати видачі документу.

Так, додаток автоматично "підтягне" небіометричні паспорти, видані після 2015 року. Документ підійде для використання в межах України, але не для виїзду за кордон.

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Наразі у Дії доступні такі паспорти:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Паспорт-книжечка у застосунку не відображається.

Нагадаємо, раніше електронні паспорти у Дії повністю прирівняли до паперових та ID-карток. Відтепер їх зобов'язані приймати всюди. Відтак, Україна стала першою державою у світі з цифровими паспортами.

Крім того, наша країна однією з перших інтегрувалася до єдиного цифрового ринку Євросоюзу у напрямку паспортів вакцинації. Відповідні сертифікати з QR-кодом з'явилися безпосередньо у смартфоні користувача – в додатку Дія. В Україні генерується одразу 2 сертифікати про вакцинацію: для внутрішнього використання та для подорожей за кордон. Українські сертифікати у ЄС розпочали приймати з 20 серпня.