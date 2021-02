Davos Agenda 2021: 5 інсайтів від ДТЕК

Цьогоріч радниця Генерального директора ДТЕК з міжнародних зв’язків Юлія Бурмістенко вперше була включена до складу делегації ДТЕК на Всесвітньому економічному форумі (World Economic Forum).

В рамках онлайн-події Юлія Бурмістенко підготувала найважливіші інсайти щодо основних тем панельних дискусій: відновлення економік після пандемії та необхідність перезавантаження, боротьба зі зміною клімату, відповідальний stakeholder capitalism, гендерна рівність та інше.

Радниця Генерального директора ДТЕК з міжнародних зв’язків Юлія Бурмістенко / Фото ДТЕК

Зміна клімату та вуглецева нейтральність

Як висловилась Канцлерка Меркель: "Ми уразливі через зміни клімату, і нам доведеться впоратися з цим". Перехід на відновлювальні джерела енергії вимагає величезних зусиль – відмова від вугілля, розвиток електричного транспорту, перехід на водень, тощо. Пані фон дер Ляєн розповідала про Green Deal – побудову концептуально нової економіки ЕС, про плани щодо генерації енергії з відновлювальних джерел, активне використання водню та циркулярну економіку.

Втілити Green Deal європейським державам буде нелегко, потрібні координація зусиль, час та фінанси. ДТЕК пишається тим, що рік тому в Давосі ми вперше ініціювали дискусію про впровадження Green Deal в Україні, і сьогодні ми раді бачити, що Європейський зелений курс на порядку денному в нашій державі. Для України Green Deal – це унікальна можливість перебудувати свою пострадянську економіку і дотягнутися до рівня європейських країн. Зокрема, Європа вбачає в Україні потенційного лідера водневої енергетики. Але важливо не проґавити свій шанс.

Міста є ключовими в контексті боротьби зі зміною клімату. Ключові цифри: міста займають 2% Земної поверхні, в них проживають 50 % населення, на міста припадає 75% енергоспоживання, і 80% викидів також належать їм. ВЕФ приділяє багато уваги цій темі, зокрема створена програма Net Zero Carbon Cities. Нещодавно її учасники оприлюднили звіт Net Zero Carbon Cities: An Integrated Approach, в якому є рекомендації, як зробити міста зеленішими, здоровішими та більш сталими.

Прискорення переходу до чистої енергії

Важливо зазначити, що мета ВЕФ не просто надати аналітику, а зробити її прикладною для практичного використання. Тому члени ВЕФ, серед яких також є ДТЕК, прагнуть бути провайдерами цих знань та всіляко реалізувати ідеї ВЕФ у своїй повсякденній діяльності. Завдяки цьому, наприклад, формуються бізнес-принципи у великих компаній будувати або орендувати офіси що мають сертифікати LEED, тобто такі що використовують зелені та енергоефективні технології. Або переводять свій автопарк на електрокари. І мережа швидкісних зарядок YASNO-mobility сьогодні дозволяє це робити в Україні.

Цей глобальний тренд, і те, як різні країни та регіони рухаються на шляху до його досягнення, які умови створюють для озеленення власних економік, широко обговорювались на Davos Agenda.

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що для "зеленого переходу" потрібна політична воля (і вона в ЄС є), технологічні рішення та стабільне фінансування. Енергоефективність повинна підвищуватись, а від використання викопного палива треба відмовлятись. Пані Сімсон підкреслила, що clean transition є основою плану ЄС з відновлення економіки (і кожен національний план відновлення повинен спрямувати щонайменше 37% коштів на питання, пов’язані з кліматом). Але державних інвестицій недостатньо, інвестувати повинні приватні банки, фонди. Щоб допомогти та сприяти сталому інвестуванню, запускається таксономія – система, яка визначає пріоритети для інвестування. В ЄС також створюється відповідна регуляторна база, яка стане важливим інструментом в процесі зеленої трансформації. В результаті вже через 10 років доля ВДЕ в енергетичному балансі ЄС повинна досягти щонайменше 40%.

Міжнародне співробітництво

ВЕФ оголосив про початок розробки спільного звіту з Міжнародною енергетичною агенцією та Світовим Банком щодо необхідності мобілізації інвестицій в економіки, що розвиваються. В рамках партнерства з ВЕФ ДТЕК також планує долучитися до цієї ініціативи.

Світові лідери окремо зупинились на необхідності міжнародного співробітництва – на противагу ізоляціонізму. Канцлерка Ангела Меркель зазначила, що коронакриза продемонструвала нам, наскільки ми є взаємозалежними один від одного – тому ізоляціонізм є невірним шляхом. А також, наскільки ми є вразливими – попри всі наші технологічні досягнення.

За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, інклюзивне та стійке відновлення у всьому світі залежатиме від наявності та ефективності вакцин для всіх, негайної фінансової та грошової підтримки як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються, та трансформаційних довгострокових заохочувальних заходів. Поки розповсюдження COVID-19 неконтрольоване у всьому світі, вартість глобальної пандемії буде досягати 1,2 трлн доларів на рік, за даними дослідження некомерційної RAND Europe. Продовження підриву світової економіки через порушення ланцюжка постачання і зниження попиту буде продовжувати чинити тиск на всі країни.

Пані Меркель теж підкреслила, що існує ризик, що в результаті пандемії всі країни будуть намагатись зосередитись на тому, що відбувається всередині країни, що буде розвиватись ізоляціонізм. Саме тому мета Німеччини полягатиме в тому, щоб всупереч цим трендам не скорочувати витрати на співробітництво з третіми країнами.

Це дуже добрий знак для України, оскільки минулого року було започатковано енергетичне партнерство між Україною і Німеччиною. Ця співпраця передбачає реалізацію стратегічно важливих проєктів з реструктуризації вугільної галузі, справедливої трансформації вугільних регіонів, розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, водневої, і підвищення використання технологій енергоефективності у всіх секторах економіки.

Капіталізм стейкхолдерів

За словами пана Шваба, бізнес переходить від цінностей максимізації прибутку акціонерів до цінностей турботи про добробут зацікавлених сторін, або стейкхолдерів. Це – клієнти, споживачі, постачальники, співробітники. Криза COVID-19 показала, що показники компанії, які "сповідують" капіталізм зацікавлених сторін, набагато кращі, оскільки вони інвестують у довгострокову життєздатність компанії. При цьому довгостроковість вимірюється декількома поколіннями.

За останні два роки ВЕФ за підтримки понад 140 учасників розробив метрику капіталізму стейкхолдерів – оновлений набір універсальних показників, які включають нефінансові показники розкриття інформації, зосереджені навколо чотирьох стовпів: люди, планета, процвітання та принципи управління. Стовпи включають такі показники, як викиди парникових газів, рівність виплат чоловіків та жінок на однакових посадах, гендерна рівність в наглядових радах тощо.

Гендерна рівність

Отже, фактор вуглецевої нейтральності зростає і стає одним із головніших у прийнятті інвестиційних рішень. ДТЕК зобов’язався декарбонізувати свій бізнес до 2040 року, і це є обов'язковою складовою нашої оновленої стратегії компанії. ДТЕК одним з перших в Україні затвердив ESG стратегію, та є лідером впровадження ESG принципів в Україні. Саме тому ДТЕК долучався до розробки оновлених метрик ВЕФ.

Під час Davos Agenda багато говорили про необхідність планування більш справедливого суспільства для виходу з пандемії. Для цього слід визначити 3 пріоритети.

забезпечення інфраструктури, необхідної для просування жінок на робочому місці для балансу сім’ї та роботи;

постійні зусилля щодо подолання гендерної нерівності в оплаті праці та забезпечення всіх прав працівників;

захист жінок у суспільстві від тих, хто прагне використовувати умови, створені пандемією, як інструмент контролю для стримування розвитку жінок.

Я є членкинею Наглядової Ради Жіночого Енергетичного клубу України, який активно просуває цю тему в нашій країні. Нещодавно було проведено дослідження "Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України" за підтримки Фонда Г. Бьолля для виявлення найбільш актуальних гендерних проблем у сфері працевлаштування та шляхів забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики,

– відзначає Юлія Бурмістенко.

Якщо дивитися глобально, виживання планети вимагає нового мислення та стратегій. Ми ведемо битву між наявним набором ресурсів й позицій та майбутнім. І, можливо, саме жінки та молодь мають такий нестандартний тип мислення.