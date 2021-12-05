Чого не вистачає Києву, аби стати максимально комфортним для життя: красномовні фото

Київське урбан-бюро Big City Lab оприлюднило результати дослідження доступності міських просторів. Фахівці визначили, чого не вистачає столичним вулицям, аби місто стало максимально комфортним для життя.

Особливу увагу бюро приділило безбар'єрності. Освітлення, паркування, місця для відпочинку – усе це (і не тільки) забезпечує мешканців міста належним рівнем комфорту.

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Тож як зробити Київ ідеальним простором для усіх верств населення? Експерти пропонують декілька покращень.

Питна вода

Публічні простори (парки, сквери) мають стати комфортними та пристосованими для усіх. Саме тому важливо встановлювати "фонтанчики" з питною водою. Ця опція необхідна:

людям, які пересуваються на кріслі колісному;

домашнім тваринам;

туристам;

бігунам;

малозабезпеченим верствам населення.

Питна вода / Фото Big City Lab

Вуличне освітлення

Нерідко прогулянки у темний час доби стають не лише не комфортними, а й небезпечними. До прикладу, відсутність належного освітлення загрожує людям з порушеннями зору та слуху, а занадто яскраве чи тьмяне освітлення – викликає сенсорне перевантаження у людей з аутизмом.

Вуличне освітлення / Фото Big City Lab

Дерева у затінку

Це одна з величезних проблем столиці, яка створює перешкоди для людей з аутизмом та різними ментальними порушеннями. Для них необхідний затінок, де можна перепочити та сховатися від спекотного сонця. Крім того, в умовах гучного метушливого міста їм загрожує сенсорне перевантаження.

Дерева у затінку / Фото Big City Lab

Тактильна плитка

Контрастна тактильна навігація є вкрай важливою для людей з порушеннями зору. Спеціальна плитка здатна визначити напрям руху і попередити про об'єкти на шляху. Відтак люди з інвалідністю можуть комфортно почуватися й орієнтуватися в просторі.

Тактильна плитка / Фото Big City Lab

Доступні паркомісця

Парадокс, але відвідувачі фондів соціального захисту людей з інвалідністю не можуть вільно туди потрапити. У чому ж полягає основна проблема? Передусім, для зручності користувачів крісла колісного такі паркомісця ширші за звичайні: не менше 3,5 метрів. До того ж, їх розташовують не далі ніж за 50 метрів до входу в будівлю.

Зручні паркомісця для інвалідів / Фото Big City Lab