Чиста країна: зірки прибрали у столиці та запрошують на World Cleanup Day

До 30-ї річниці Незалежності України відомі особистості організували екопікнік з толокою. Їх мета – закликати тисячі українців стати екосвідомими та зробити Україною чистою разом.

В межах заходу оголосили про старт підготовки до Міжнародної акції Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day в Україні у 2021 році. Вона відбудеться 18 вересня о 10.00 та охопить 180 країн світу.

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Хто взяв участь

До прибирання столиці долучилися співаки, актори, лідери думок, блогери та журналісти. Подію відвідали: Маша Краш, блогери Top Team House, Нікіта Вакулюк, актори Ірина Мак та Макар Тихомиров, Максим Гордєєв, Альона Карась, Маргарита Січкар, Ольга Жуковцова, співачка Riri, Владислав Грезев, Євгенія Скарлет, Володимир Осник, Єва Кляцкіна, Катерина Нікітіна, Віктор Висоцький, Юрій Кляцкін, Неля Жованік, Мар’яна Чікало, Ігор Федчиняк, Dj Keeso та інші.

Популярні українці прибирали сміття, сортували знайдене, спілкувалися, обмінювалися мотивацією один з одним та з підписниками в соціальних мережах, ділилися коментарями з медіа, фотографувалися.

Після толоки в Гідропарку на території міського екопростору "Шпаківня" волонтери Let’s do it Ukraine організували екопікнік та тренінг з відповідального споживання земних ресурсів.

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Селебріті прибрали столицю / Фото пресслужба Let’s do it Ukraine

Разом з нашими зірковими гостями ми оголосили офіційний старт підготовки до Міжнародної акції Всесвітнього дня прибирання. Подія охопить усі 24 області України, сотні населених пунктів, містечок та сіл. Цього року ми націлені зробити більше!,

– коментує Президентка Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine Юлія Мархель.

World Cleanup Day: що відомо про подію

Організатор акції – Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine. Українцям пропонують такі форми участі:

колективна; сімейна; індивідуальна; цифрове очищення гаджетів; картографування в мобільному додаткові EcoHike.

Після прибирання необхідно донести зібране до найближчого сміттєвого бака. За можливості, відсортувати й здати в найближчий пункт прийому вторинної сировини. Учасників закликають робити фото на локаціях до і після прибирання та відмічати організаторів у соціальних мережах #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday, щоб бути прикладом для інших. Результати прибирань фіксуйте на сайті letsdoitukraine.org.

Про організацію

Організатори World Cleanup Day докладають максимум зусиль, аби захід пройшов відповідно до карантинних норм та правил техніки безпеки. Вони закликають учасників брати з собою на локацію засоби індивідуального захисту, рукавички, пакети та дотримуватися соціальної дистанції.

Let’s Do It Ukraine – це всеукраїнський молодіжний рух, який впродовж 5 років здійснює активну діяльність у 24 областях України. З проєктом співпрацюють активісти, органи місцевого самоврядування, бізнес та медіа.

У 2017 році вдалося об'єднати понад 1 100 000 учасників. А минулого року 140 000 учасників очистили понад 2 138 локацій, зібравши 764 тонни сміття.