З Броварів до Києва за 36 хвилин: на маршруті запустили додатковий електропотяг

Укрзалізниця запустила додаткову електричку на маршруті Київ-Ніжин. Сучасний електропотяг зупинятиметься в Броварах, відтак з міста до столиці пасажири зможуть дістатись всього лише за 36 хвилин.

Нововведення значно полегшить життя людям, які проживають у регіоні, а працюють у Києві. Вони зможуть дістатися столиці значно швидше, ніж автотранспортом. Ймовірно, це дозволить розвантажити трафік на дорогах, адже зранку та ввечері потік людей особливо великий.

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У Київській ОДА зауважують, що наразі одним з пріоритетних завдань є розвиток дорожньої та залізничної інфраструктур. Поставлені завдання реалізовують у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" та City Express.

У рамках останнього вдосконалюємо саме залізничне сполучення нашої області. Як показує практика, нашим жителям користуватись послугами залізниці набагато зручніше. По-перше, не потрібно витрачати час на автомобільні затори. По-друге, можна чітко планувати свій день,

– відзначив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Як курсуватиме

електропотяг на маршруті Київ-Ніжин працюватиме у будні дні;

з Броварів поїзд виходитиме о 07:02, а прибуватиме в Київ – о 07:38;

зі столиці потяг вирушатиме о 17:03 і прибуватиме в Бровари о 17:47;

вартість поїздки складає 15 гривень.

Сучасний електропотяг обладнаний усіма зручностями для пасажирів: передбачено спеціальні місця та туалети для людей з інвалідністю, столики для пеленання малюків, тримачі для велосипедів тощо.