Який вигляд має нове найдорожче авто у світі від Rolls-Royce: розкішні фото

Компанія Rolls-Royce з Великої Британії представила люксовий автомобіль Boat Tail, який став найдорожчим у світі. Його створили спеціально під замовлення.

Як наголосили у компанії, Boat Tail – це індивідуальний проєкт з трьома поважними клієнтами. Робота над ним велася ще з 2017 року.

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За інформацією Daily Mail, один такий автомобіль коштує понад 28 мільйонів доларів. Перший екземпляр доставлять заможній та "яскравій" парі.

Коучбілдінг від Rolls-Royce

Нове авто, завдовжки 5,8 метра, розраховане на 4 пасажирів. Його задня частина виконана у формі яхтової палуби.

Марка представляє новий підрозділ компанії – Coachbuild. Він зосередиться на виробництві автомобілів з унікальним кузовом.

"Цей напрямок дає клієнтам можливість відобразити свою індивідуальність в яскравій штучній роботі", – наголосили у Rolls-Royce.

Коучбілдінг стане постійним напрямком у нашому портфоліо. Історично він був невід'ємною частиною Rolls Royce,

– додав Торстен Мюллер-Отвос, виконавчий директор.

За його словами, це – повернення до витоків бренду. А також можливість для клієнта взяти участь у створенні абсолютно унікальних автомобілів.

Усі авто Boat Tail – унікальні

Керівник напрямку Алекс Іннес підкреслив, що Boat Tail виходить далеко за рамки засобу пересування. Мовляв, це не спосіб досягти місця призначення, а це і є місце призначення.

"Ми створили тріо виняткових авто. Хоч вони і мають схожий силует, кожен наділений унікальним характером, який розкриває індивідуальність свого замовника", – додав він.

Британська компанія представила розкішне авто Boat Tail / Фото Rolls-Royce

Як пише виданя CNBC, у Rolls-Royce називають свою нову розробку Boat Tail "найамбітнішим автомобілем з коли-небудь створених".