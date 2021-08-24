Blue Origin Джеффа Безоса готується до наступного запуску ракети: коли це станеться

Космічна компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, планує здійснити наступний запуск New Shepard 26 серпня. Цього разу – без екіпажу.

Так, місія NS-17 відбудеться о 13 годині 35 хвилин за Всесвітнім координованим часом. Як відомо, стартовий майданчик Launch Site One розташований в Західному Техасі, США.

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Деталі

Багаторазова ракета New Shepard буде містити 18 комерційних вантажів, зокрема 11 – зроблені за підтримки NASA, а також тисячі листівок, відправлених дітьми через некомерційний клуб Blue Origin.

Крім того, зовні капсули буде проведено демонстраційний експеримент NASA з датчиком сходження з орбіти, спуску і посадки. Це набір технологій, покликаний допомогти космічним кораблям більш точно приземлятися на Місяць і інші космічні тіла.

До слова, в межах NS-17 буде представлена ​​художня інсталяція "Суборбітальний триптих" Амоако Боафо. Робота складається з трьох портретів, нанесених ззовні на верхню частину капсули корабля.

Космічний політ стане 17 для Blue Origin і першим з моменту дебютної місії компанії з екіпажем, яка відбулася 20 липня. Тоді на New Shepard перебував засновник компанії Джефф Безос з братом Марком, піонер авіації Уоллі Фанк і 18-річний голландський студент Олівер Деем. Вони здійснили суборбітальний політ в космос і назад.

Зауважимо, головний конкурент Blue Origin у сфері суборбітального космічного туризму – Virgin Galactic Ілона Маска. Минулого місяця компанія провела свою першу місію з повним екіпажем. Місце на рейс Virgin Galactic коштує 450 000 доларів. Скільки треба буде заплатити за поїздку на кораблі Blue Origin наразі не зазначається.