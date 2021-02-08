Що загрожує людству: Білл Гейтс назвав 2 небезпеки

У далекому 1995 році засновник Microsoft та мільярдер Білл Гейтс заявив, що в майбутньому люди спілкуватимуться між собою за допомогою відеоконференцій. Крім того, задовго до початку пандемії COVID-19 він припустив, що людство спіткає зароза нового вірусу.

Всесвітній локдаун чітко продемострував, що прогнози підприємця вкотре виявилися правдивими. Сьогодні він розповів про дві небезпеки, які чекають на нас найближчим часом.

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Клімат

Гейтс переконаний, що наразі людство не готове до неминучої зміни клімату. Ба більше, ця загроза може спричинити вищий рівень смертності, аніж пандемія COVID-19.

Щорічно від цієї проблеми страждатимуть більше людей, ніж сьогодні під час пандемії коронавірусу,

– підкреслив бізнесмен.

Біотероризм

Що може бути небезпечніше за природні епідемії? Білл Гейтс переконаний, що незабаром людство може мати справу з серйозною загрозою біотероризму. Так, якщо хтось захоче нашкодити людям, для цього може бути створено штучний вірус. До прикладу, люди підхоплюватимуть распіраторний вірус та заражатимуть інших навіть не підозрюючи про це.

"Ймовірність зіткнутися з біотероризмом значно вища у порівнянні з природними епідеміями, подібними нинішній", – зауважив Гейтс.

Гейтс наголосив, що біотероризм може бути небезпечніший за ядерну війну, тож варто ставитися до нього серйозно та готуватися до виклику заздалегідь.

Раніше бізнесмен відзначив, що важливо докласти маскимальних зусиль, аби запобігти наступній пандемії та можливим наслідкам. Так, державам необхідно розробити глобальну систему екстреного оповіщення, запустити "мегадіагностичні" платформи та сформувати команди фахівців з невідкладної допомоги.