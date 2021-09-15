Безпілотник MQ-25 Stingray вперше заправив винищувач F-35C у повітрі
Джерело:New Atlas
Безпілотнику Boeing MQ-25 T1 Stingray вперше вдалося заправити винищувач F-35C Lightning II ВМС США у повітрі. Відтак, цей БПЛА може підтримувати винищувач 5-го покоління під час операцій з авіаносцями.
Випробування відбулися неподалік аеропорту Сент-Луіс у місті Маскута, штат Іллінойс. Вони тривали 3 години. Повітряна дозаправка відбувалася швидкості 225 вузлів та висоті понад 3 000 метрів. Безпілотник передав пальне винищувачу F-35C за командою оператора наземної станції.
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Мета випробувань
Інформація, отримана в ході польотів, буде використана для модернізації цифрових моделей MQ-25 з метою поліпшення перших серійних моделей американського авіаносця. Наступним великим етапом випробувань стане перенесення на борт американського авіаносця для навчань з управління кабіною екіпажу.
Повітряна дозаправка винищувача F-35C у повітрі: дивіться відео