Автономний квадрокоптер вперше обійшов досвідчених пілотів-людей в гонці дронів: відео

Автономний квадрокоптер, керований за допомогою штучного інтелекту, зміг обійти одних із найкращих пілотів-людей у гонці дронів. Таких результатів вдалося досягти вперше.

Це вдалося завдяки новому алгоритмі, розробленому дослідниками з Цюріхського університету.

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Чим особливий алгоритм

Він розраховує оптимальні за часом траєкторії, з огляду на обмеження дронів. Натомість попередні проєкти спиралися або на спрощення системи квадрокоптера, або на опис траєкторії польоту, тому вони були неоптимальними.

Наш алгоритм просто говорить дрону пройти через усі точки на шляху, але не вказує, як і коли це зробити,

– пояснив дослідник Філіп Фоен.

Як відбувалися випробування

Дослідники провели низку випробувань. Люди-пілоти та алгоритм управляли одним і тим же ж квадрокоптером. Все це відбувалося на заздалегідь підготовленій трасі. Для спостереження за апаратами використовували зовнішні камери. Пілоти – аби управляти дроном, штучний інтелект – аби управляти й знаходити найоптимальніший маршрут.

Комп'ютерний алгоритм переміг в усіх змаганнях. Йому вдалося знайти ідеальний маршрут та лише покращувати показники з кожним колом. При цьому, що пілоти-люди раніше вже тестували безпілотник на трасі.

Що відово про випробування: дивіться відео

Що буде далі

Результат, якого вдалося досягнути під час досліджень, влаштовує розробників. Втім, вони розуміють, що саму технологію ще потрібно доопрацьовувати. Адже, щоб розрахувати оптимальну за часом траєкторію польоту, алгоритму потрібно приблизно 1 годину. До того ж, аби вирахувати своє місцеперебування, дрон застосовує зовнішні камери.

У подальшому дослідники прагнуть перенести відстежування польоту й обраховування маршруту на бортові камери та ком'ютер. Це водночас дасть можливість оптимізувати швидкість обробки даних.