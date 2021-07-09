Автомобіль на сонячних батареях проїхав рекордну відстань на одному заряді: цифра вражає
Джерело:Lightyear
Прототип автомобіля на сонячних батареях Lightyear проїхав понад 710 кілометрів на одному заряді акумулятора. Такий показник є безпрецедентним для електромобільної індустрії.
Lightyear One – перший у світі електромобіль на сонячних батареях дальньої дії. Автомобілю вдалося проїхати рекордну відстань відносно невеликої батареї потужністю 60 кіловат-годин.
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Випробування та перспективи
Прототип автомобіля протестували у випробувальному центрі Альденховена в Німеччині. Інтегральний тест варіювався від перевірки потужності сонячних панелей, продуктивності акумулятора, енергоспоживання системи охолодження до функціонування колісних двигунів і програмного забезпечення, що керує "сонячною" машиною.
Проведене випробування повного їздового циклу є вирішальним кроком для перевірки й підтвердження характеристиках автомобіля. Крім того, попереду на новинку чекають випробування, що включають краш-тести та офіційний тест їздового циклу WLTP.
Електромобіль на сонячних батареях дальньої дії Lightyear One: відео
За словами представників компанії, таке досягнення – результат чотирьох років наполегливої роботи та власних розробок. Прототип Lightyear One має дальність дії понад 710 кілометрів при споживанні енергії всього 85 ват-годин за кілометр при швидкості 85 кілометрів за годину. Навіть найефективніші електромобілі на ринку сьогодні споживають приблизно на 50% більше енергії на цій відносно низькій швидкості.
Ця віха є прекрасним підтвердженням масштабованості нашої бізнес-моделі. Ми впевнені, що в найближчі місяці зможемо досягти аналогічно рівня енергоспоживання на швидкості шосе. Зниження енергоспоживання на милю електромобіля означає, що ви можете забезпечити великий запас ходу від невеликої батареї,
– каже Лекс Хофслот, генеральний директор і співзасновником Lightyear.
Про компанію
Lightyear прагне зробити чисту мобільність доступною для всіх і всюди і готується до комерційного виробництва Lightyear One. Концепція дальнього автомобіля на сонячних батареях – можливістю змінити мобільність, забезпечивши поїздки без підзарядки впродовж тривалого часу.
Ексклюзивна серія 946 Lightyear One буде запущена у виробництво в першій половині 2022 року. Компанія хоче вийти на масовий ринок з 2024 року.