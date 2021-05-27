Вчені показали серце зі стовбурових клітин, яке виростили у лабораторії: відео

Науковцям з Австрійської академії наук у Відні вдалося успішно виростити штучне серце. Його розміри крихітні – приблизно як у насіння кунжуту.

Це перший такий орган з однією камерою, який самоорганізується. Аби створити його, вчені вдалися до методу передачі сигналів.

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Вони використовуючи 6 сигнальних шляхів, які відповідають за розвиток серця у людського ембріона. У такий спосіб вже були створені очі й органели мозку та кишківника.

Прості серцеподібні органи або кардіоїди створювалися у лабораторії раніше. Проте – лише з використанням каркаса, форми або матриці, навколо якої збиралися клітини.

Річ не у тім, що ми використовуємо щось інше, ніж решта дослідників. Ми просто використовуємо всі відомі сигнали,

– зазначив віденський біолог Саша Менджан.

Сигнали, про які мовиться, призводять до диференціювання стовбурових клітин. Це дозволяє штучному органу або органоїду формувати окремі шари під контролем науковців.

Який вигляд має штучне серце: дивіться відео з ютубу SciTech Daily

Наступна ціль вчених

Австрійці переконані, що дослідження дозволить згодом тестувати препарати для серця й перевіряти їхню безпеку та ефективність перед клінічними випробуваннями.

У подальших планах науковців – виростити серце не з однією, а з декількома камерами. Так воно буде більше схожим саме на людський орган.