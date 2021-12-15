В Австрії тестують водневий автобус Hyundai
15 грудня 2021 , 23:48Читать новость на русском
Джерело:APA-OTS
На дорогах Відня випробують водневий автобус Hyundai ELEC CITY. Очікується, що він вийде на маршрути мережі Wiener Linien з 10 січня.
Це вагомий крок на шляху до стійкого майбутнього. У місті сподіваються, що екологічний транспортний засіб якнайшвидше виправдає себе.
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Перехід на автобуси з нульовим рівнем викидів у громадському транспорті – справжнє титанічне завдання, яке можна вирішити лише разом із виробниками,
– відзначив Гюнтер Штайнбауер, керуючий директор з технічних та експлуатаційних питань та голова правління Wiener Linien.
Про водневий автобус
- низькопідлоговий автобус, розроблений у 2017 році;
- довжина – 10,99 метра;
- розрахований на перевезення до 60 пасажирів;
- оснащений паливними елементами потужністю 180 кіловатів, двома резервуарами по 169 літрів, у яких зберігається 34 кілограми водню під тиском 700 барів;
- літій-полімерна батарея ємністю 78,4 кіловата;
- центральний електромотор ZF потужністю 180 кіловатів;
- запас ходу – 600 кілометрів.