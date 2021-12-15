В Австрії тестують водневий автобус Hyundai

На дорогах Відня випробують водневий автобус Hyundai ELEC CITY. Очікується, що він вийде на маршрути мережі Wiener Linien з 10 січня.

Це вагомий крок на шляху до стійкого майбутнього. У місті сподіваються, що екологічний транспортний засіб якнайшвидше виправдає себе.

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Перехід на автобуси з нульовим рівнем викидів у громадському транспорті – справжнє титанічне завдання, яке можна вирішити лише разом із виробниками,

– відзначив Гюнтер Штайнбауер, керуючий директор з технічних та експлуатаційних питань та голова правління Wiener Linien.

Про водневий автобус

низькопідлоговий автобус, розроблений у 2017 році;

довжина – 10,99 метра;

розрахований на перевезення до 60 пасажирів;

оснащений паливними елементами потужністю 180 кіловатів, двома резервуарами по 169 літрів, у яких зберігається 34 кілограми водню під тиском 700 барів;

літій-полімерна батарея ємністю 78,4 кіловата;

центральний електромотор ZF потужністю 180 кіловатів;

запас ходу – 600 кілометрів.

Запуск першого воднево-електричного автобуса є частиною проєкту Hy Bus Implementation, який підтримується Австрійським фондом клімату та енергетики. Сума фінансування – 1,8 мільйона євро.