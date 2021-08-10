Авіанавідники Об'єднаних сил провели навчання з наведення екіпажів гелікоптерів на цілі

Передові авіанавідники груп бойового управління армійської авіації Об'єднаних сил відпрацювали наведення екіпажів гелікоптерів на цілі. Їм вдалося: виявити цілі, зробити штурманські розрахунки, передати інформацію екіпажу гелікоптера та практично виконати наведення на рухомі та нерухомі цілі.

Фахівці підкреслюють, що гелікоптер має з першого заходу знищувати визначені цілі, адже це забезпечує ефект раптовості та несподіваності. Так, у противника менше часу для реакції на появу вертольота.

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Удари з повітря слід завдавати блискавично. Рахунок іноді йде на секунди. Авіанавідники мають у стислий час успішно передати всю необхідну для екіпажу інформацію: координати, орієнтири тощо, – розповів учасник навчання.

Якими якостями має володіти авіанавідник

Передовий авіаційний навідник має:

бути освіченим в галузі топографії;

постійно вчитися й тренуватися;

бути ознайомленим з тактикою дій екіпажів гелікоптерів;

володіти вмінням застосовувати різні засоби зв'язку;

бути готовим до цілодобового виконання поставлених завдань.

Навчання з наведення екіпажів гелікоптерів на цілі: відео