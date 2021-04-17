Повністю готова атомна електростанція в Австрії, яку ніколи не вмикали

Цвентендорфська АЕС – єдина атомна станція Австрії. Ядерний реактор завантажений паливом і готовий до запуску, однак він ніколи не виходив у мережу.

Атомна електростанція розташована на березі річки Дунай приблизно за 30 кілометрів від Відня. Її будівництво завершили у 1978 році. Але потім країна вирішила, що більше не довіряє атомній енергетиці, і проєкт закрили.

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Про Цвентендорфську АЕС

Наприкінці 1960-х років уряд країни затвердив будівництво трьох атомних станцій , Цвентендорфська АЕС була однією з них.

, Цвентендорфська АЕС була однією з них. Очікувалось, що її потужність забезпечить приблизно десяту частину потреб Австрії в електроенергії.

Будівництво розпочалося у 1972 році і за 6 років на нього витратили приблизно мільярд доларів .

. Електростанція в Цвендендорфі була спроектована як реактор з киплячою водою з єдиним контуром охолодження, яке забезпечувала річка Дунай.

Однак реактор страждав від багатьох недоліків конструкції безпеки, зокрема, відсутнє зовнішнє аварійне резервне живлення, яке робило АЕС вразливою до повені.



Цвентендорфська АЕС / Фото slate

Проблеми з першого дня будівництва

Будівництво Цвентендорфської АЕС почалося з проблем. Заледве минуло два тижні після пробиття ґрунту, як в регіоні відбувся потужний землетрус, який пошкодив фундамент електростанції. Тож його довелося зруйнувати та залити наново.



Диспетчерська Цвентендорфської АЕС / Фото slate

Потім під час повені Дунаю вода просочилася в резервуар АЕС. Це свідчило про наявність дір, через які могло відбутися забруднення навколишнього середовища.



Під ядром Цвентендорфської АЕС / Фото slate

Крім того, не планувалося робити захоронення ядерних відходів. Початкова ідея полягала в тому, щоб поховати їх глибоко під Альпами, але на обраному місці мешканці сіл рішуче протестували. Австрійці намагалися продати відходи Угорщині, Єгипту та Китаю для повторного використання, але всі відмовились.



Біля реактора Цвентендорфської АЕС / Фото slate

Станцію закрили

З посиленням критики ядерної енергетики уряд був змушений провести референдум, щоб вирішити, чи запускати станцію у Цвендендорфі.

5 листопада 1978 року 50,5% виборців проголосували проти АЕС . Різниця між двома таборами людей була невеликою, але її вистачило, щоб вирішити долю електростанції.

. Різниця між двома таборами людей була невеликою, але її вистачило, щоб вирішити долю електростанції. Протягом наступних семи років електростанцію підтримували у робочому стані , на той випадок, якщо думка людей зміниться. Однак після ядерної катастрофи в Чорнобилі в 1986 році будь-які надії на подальшу експлуатацію заводу повністю зникли.

, на той випадок, якщо думка людей зміниться. Однак після ядерної катастрофи в Чорнобилі в 1986 році будь-які надії на подальшу експлуатацію заводу повністю зникли. Незабаром після інциденту в Україні уряд почав частково демонтовувати електростанцію. Деякі деталі продали німецьким атомним фірмам, але в загальному об'єкт все ще перебуває у первозданному стані.

уряд почав частково демонтовувати електростанцію. Деякі деталі продали німецьким атомним фірмам, але в загальному об'єкт все ще перебуває у первозданному стані. Теперішній власник використовує комплекс як навчальний центр з охорони. Час від часу він здає його в оренду організаторам подій та продюсерам фільмів для проведення зйомок.



Екскурсія на Цвентендорфській АЕС / Фото slate