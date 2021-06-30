Артилерія відпрацювала протидію ворожій піхоті та техніці

Артилерія південного угрупування військ провела чергові навчання. Фахівці тренувалися знищувати піхоту, танки та броньовану техніку умовного противника.

Протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" та самохідних протитанкових ракетних комплексів "Штурм-С" тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку. Вони входять до складу південного угрупування військ. Головна мета тренувань — відпрацювання впевнених та злагоджених дій розрахунків, а також точність виконання завдань в обмежений час.

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Військовослужбовців артилерійського підрозділу було піднято за сигналом тривоги. Прибувши до району зосередження, армійці швидко зайняли вогневі позиції в очікуванні техніки та живої сили умовного противника,

– повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, командування кожного разу намагається змінити цілі та тактичний фон задля поглиблення і вдосконалення навичок ведення сучасного бою. Особливість підходи полягає в тому, аби максимально ефективно використовувати час на полігоні.

"По суті, це комплекс заходів, коли розгортаються навчальні місця, проводяться заняття зі спеціальної та технічної підготовки. Вважаю, що вкотре мету навчання досягнуто. Особовий склад, попри спеку в полях, як і завжди, із поставленими завданнями впорався, – зауважив Наєв.