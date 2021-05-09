Американська армія показала надсучасний прилад нічного бачення: відео

Армія США показала, як може виглядати поле битви через лінзи нових окулярів нічного бачення. Пристрій дозволяє виявляти ворогів пізно вночі, незалежно від погодних умов.

Це – інноваційна розробка компанії L3Harris Technologies. Її вже називають найпередовішими окулярами нічного бачення у світі. Відповідне відео опублікувала військова група Lancer Brigade.

Читайте також У США створили робота, який здатен прибирати сміття в океані

Бінокль з поліпшеними окулярами нічного бачення створений спеціально для використання на поле бою. Армія США отримала 4 500 таких пристроїв.

ENVG-B пропонує ширше поле зору, ніж традиційні монокулярні окуляри. Пристрій дозволяє військовим краще бачити у темряві й крізь такі перешкоди як пил, туман і дим.

"Боле битви" крізь пристрій ENVG-B​: дивіться відео

Завдяки опції "зображення у зображенні" солдати можуть одночасно бачити, що розташоване перед ними та куди націлюється їхня зброя.

Армія вперше розпочала розробку ENVG-B як заміну старим монокулярним приладам нічного бачення PVS-14 восени 2019 року у форті Райлі у штаті Канзас.

Подальші плани військових

Наступним кроком на шляху розвитку армійської технології нічного бачення є футуристичний проєкційний дисплей IVAS. Це інтегрована система доповненої реальності.

В американській армії заявили, що мають намір почати поставки своїх нових окулярів IVAS вже наприкінці 2014 року.