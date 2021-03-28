Apple відкрила ще одну вакансію у Києві: шукають юриста

Компанія Apple відкрила вже четверту вакансію в Києві. Цього разу шукають юридичного консультанта.
Що робитиме юрист
Юрист консультуватиме українську бізнес-команду Apple з усіх юридичних питань. Він буде першою особою компанії в Україні. Також саме у його обов'язки входитиме спілкування з головним офісом в Купертіно.
До теми Apple відкрила вже третю вакансію в Україні
Також у юридичного консультанта будуть такі обов'язки:
- ведення перемовин;
- складання правових угод з питань комерційного права, права споживачів, конфіденційності, інтелектуальної власності та ІТ;
- консультація з усіх правових аспектів, пов'язаних з продажами і маркетингом продуктів Apple.
Які вимоги до кандидата
- Досвід роботи в юридичному відділі міжнародних компаній. Вимагають, щоб людина працювала там 5 – 10 років. Важливо, щоб акцент на попередній роботі був на комерційне право і контракти, споживче право і IТ-право;
- Потрібно розуміти все про конкуренцію, пов'язану з продажами, дистрибуцією і маркетингом. Мовиться про важливі аспекти законодавства.
- Кандидат повинен володіти технічними, аналітичними та директивними навичками.
- Важливо, щоб міг спілкуватися і усно, і письмово.
- Повинен володіти українською, російською та англійською мовами.
- Якщо ви хочете спробувати себе на цю посаду – також будьте готові до подорожей.