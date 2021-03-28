Apple відкрила ще одну вакансію у Києві: шукають юриста

Компанія Apple відкрила вже четверту вакансію в Києві. Цього разу шукають юридичного консультанта.

Що робитиме юрист

Юрист консультуватиме українську бізнес-команду Apple з усіх юридичних питань. Він буде першою особою компанії в Україні. Також саме у його обов'язки входитиме спілкування з головним офісом в Купертіно.

До теми Apple відкрила вже третю вакансію в Україні

Також у юридичного консультанта будуть такі обов'язки:

ведення перемовин;

складання правових угод з питань комерційного права, права споживачів, конфіденційності, інтелектуальної власності та ІТ;

консультація з усіх правових аспектів, пов'язаних з продажами і маркетингом продуктів Apple.

Які вимоги до кандидата