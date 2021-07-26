Проєкт стане ключовим для аерокосмічної галузі обох країн. У проєктуванні модифікацій акцент робитимуть на його відповідності критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, адже це дозволить пришвидшити процес сертифікації.

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У майбутній моделі літака максимально використовуватимуть новітні перспективні авіаційні технології. В Укроборонпромі заявили, що успішна сертифікація моделі літака та її виробництво допоможуть українській авіаційній галузі вийти з тривалої кризи.

Для того, щоб просувати на міжнародному ринку літаки, розроблені й виготовлені на держпідприємстві "Антонов", уже створили компанію "Антонов – Канада".

Який літак конструюватимуть у Канаді

За даними держконцерну, найбільш перспективною є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена компанією "Антонов". Її випускало Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.

Такий літак призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських і вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності.

Довідка. Максимальна злітна маса літака — 36,5 тонни. Максимальна висота польоту — 10 100 метрів. Крейсерська швидкість — 600 – 700 кілометрів на годину.

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Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації. Мовиться про арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадкові смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою технічної підтримки. В Укроборонпромі вважають, що це є перевагою літака.

Якими є недоліки моделі

Модель літака Ан-74ТК-200 має й недоліки, які обмежують або унеможливлюють задоволення попиту на ринку. Це стосується критичної залежності від використання багатьох компонентів, вироблених на території Росії.

Варто зауважити, що при цьому вони не відповідають сучасним вимогам, а це не дає змогу отримати обов'язкову сертифікацію літаків на європейських та американських ринках.