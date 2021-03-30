"Антонов" будує літаки Ан-178 для ЗСУ: компанія показала виробництво

Джерело:"Антонов"
У підприємстві "Антонов" показали, як будують літаки Ан-178 для Збройних сил України. Там також запевнили, що дотримуються усіх погоджених графіків.
Наразі проводиться стапельне складання фюзеляжу першого з 3 транспортних літаків Ан-178. Цей етап триватиме до 31 травня.
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У агрегатних цехах "Антонова" будують крило, хвостове оперення, елементи систем. А також деталі, необхідні для кінцевого складання планера першого Ан-178.
Українське підприємство будує нові літаки / Фото з твітеру Antonov Company
"Антонов" працює над замовленням для Міноборони / Фото з твітеру Antonov Company
В.о гендиректора підприємства Сергій Бичков повідомив, що також вже розпочали виготовлення деталей та агрегатів для другого та третього літаків.
Укладаються договори на поставку матеріалів, покупних комплектуючих виробів,
– зауважив він.
Очільник "Антонова" пояснив, що мовиться про співпрацю як з українськими постачальниками, так і з закордонними.
"Ми робимо все можливе, аби виконати державне замовлення якісно та вчасно. Це наша пріоритетна мета", – підсумував він.Зверніть увагу! На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава вже оплатила аванси за купівлю нових літаків.