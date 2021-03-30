"Антонов" будує літаки Ан-178 для ЗСУ: компанія показала виробництво

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"Антонов"

У підприємстві "Антонов" показали, як будують літаки Ан-178 для Збройних сил України. Там також запевнили, що дотримуються усіх погоджених графіків.

Наразі проводиться стапельне складання фюзеляжу першого з 3 транспортних літаків Ан-178. Цей етап триватиме до 31 травня.

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Як проходить будівництво

У агрегатних цехах "Антонова" будують крило, хвостове оперення, елементи систем. А також деталі, необхідні для кінцевого складання планера першого Ан-178.


Українське підприємство будує нові літаки / Фото з твітеру Antonov Company


"Антонов" працює над замовленням для Міноборони / Фото з твітеру Antonov Company ​

В.о гендиректора підприємства Сергій Бичков повідомив, що також вже розпочали виготовлення деталей та агрегатів для другого та третього літаків.

Укладаються договори на поставку матеріалів, покупних комплектуючих виробів,
– зауважив він.

Очільник "Антонова" пояснив, що мовиться про співпрацю як з українськими постачальниками, так і з закордонними.

"Ми робимо все можливе, аби виконати державне замовлення якісно та вчасно. Це наша пріоритетна мета", – підсумував він.

Зверніть увагу! На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава вже оплатила аванси за купівлю нових літаків.

Що варто знати про Ан-178

  • Ці літаки використовуватимуть для перельотів особового складу, доправлення вантажів, озброєння та легкої військової техніки.
  • Зауважимо, що Україна отримала державне замовлення на будівництво нових вітчизняних літаків вперше за 29 років.
  • Важливою особливістю є й те, що їх виготовляють повністю без російських комплектуючих. Натомість беруть деталі зі США та України.