"Антонов" будує літаки Ан-178 для ЗСУ: компанія показала виробництво

У підприємстві "Антонов" показали, як будують літаки Ан-178 для Збройних сил України. Там також запевнили, що дотримуються усіх погоджених графіків.

Наразі проводиться стапельне складання фюзеляжу першого з 3 транспортних літаків Ан-178. Цей етап триватиме до 31 травня.

Раніше "Антонов" запропонував допомогу застряглим у Суецькому каналі суднам

Як проходить будівництво

У агрегатних цехах "Антонова" будують крило, хвостове оперення, елементи систем. А також деталі, необхідні для кінцевого складання планера першого Ан-178.



Українське підприємство будує нові літаки / Фото з твітеру Antonov Company



"Антонов" працює над замовленням для Міноборони / Фото з твітеру Antonov Company ​

В.о гендиректора підприємства Сергій Бичков повідомив, що також вже розпочали виготовлення деталей та агрегатів для другого та третього літаків.

Укладаються договори на поставку матеріалів, покупних комплектуючих виробів,

– зауважив він.

Очільник "Антонова" пояснив, що мовиться про співпрацю як з українськими постачальниками, так і з закордонними.

"Ми робимо все можливе, аби виконати державне замовлення якісно та вчасно. Це наша пріоритетна мета", – підсумував він.

Що варто знати про Ан-178

Ці літаки використовуватимуть для перельотів особового складу, доправлення вантажів, озброєння та легкої військової техніки.

Зауважимо, що Україна отримала державне замовлення на будівництво нових вітчизняних літаків вперше за 29 років.

Важливою особливістю є й те, що їх виготовляють повністю без російських комплектуючих. Натомість беруть деталі зі США та України.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава вже оплатила аванси за купівлю нових літаків.