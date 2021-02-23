Американці розробили їстівні голограми: як це вдалося

У США дослідники розробили лазерний метод друку наноструктурних голограм на плівках сухого кукурудзяного сиропу. Їстівні голограми зможуть використовувати для забезпечення належної якості харчових продуктів, маркування товарів або індикації вмісту цукру.

Рішення розробили дослідники Американської хімічної спільноти. Такий метод є зручним, безпечним та ефективним.

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Більшість голограм друкується лазерами на металевих поверхнях, таких як алюміній. Для харчових продуктів вчені запропонували голограми, виготовлені з використанням наночастинок. Однак дрібні частки здатні виробляти реактивний кисень, який може бути шкідливим для людини.

Як це вдалося

Дослідники змінили підхід. Вони зробили розчин кукурудзяного сиропу, ванілі та води. Потім висушили його в тонкий шар та покрили плівку нетоксичним чорним барвником. Згодом вчені застосували пряме лазерне інтерференційне структурування, щоб вигравіювати більшу частину барвника, залишивши підняті нанорозмірні лінії, що утворюють дифракційну решітку.

Коли на структуру потрапляє світло, вона перетворюється на райдужний візерунок. Крім того, під різними кутами огляду з'являються різні кольори. Команда навчилася контролювати діапазон кольорів та інтенсивність, змінюючи відстань між лініями в решітці або вміст цукру в плівці кукурудзяного сиропу.

Однак, перш ніж їстівні голограми будуть готові до потрапляння на полиці магазинів, дослідники хочуть адаптувати метод до харчового барвника, який міг би замінити синтетичний чорний барвник, який використовується в цих експериментальних зразках.