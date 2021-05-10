Американський Founder Institute обере стартапи з України

Американський акселератор Founder Institute запускає український підрозділ. Для участі у програмі відберуть 25 команд з України. Обрані учасники отримають можливість пройти навчання теоретичним та практичним знанням, які вони будуть застосовувати до власної бізнес-ідеї.

Основним критерієм для відбору стане оцінка Entrepreneur DNA Assessment. Її проходитимуть усі команди після заповнення заявки.

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Умови участі та вартість

Вартість навчання варіюється залежно від дати реєстрації. Так, команди, які подадуть заявки на участь до 27 червня 2021 року, отримають навчання за 299 доларів. Натомість команди, які зареєструються після, заплатять по 399 доларів.

За словами представників Founder Institute, ця сума повертається впродовж перших тижнів програми. Крім того, стартапи повинні віддати частку в компанії (4%) в обмін на участь в програмі (після проходження 2/3 навчання).

Блоки програми побудовані таким чином, щоб відтворювати ключові етапи підготовки і планування стартапу, з кульмінацією у вигляді конкурентоспроможної бізнес-моделі. Випускники програми також будуть мати можливість отримувати інформаційну та репутаційну підтримку Founder Institute для просування свого бізнесу і залучення інвесторів,

– йдеться в повідомленні.

Учасники зможуть:

дізнатися, як перетворити ідею в реальну компанію завдяки щотижневим семінарам (наразі проводяться в режимі онлайн);

виконати практичні завдання під керівництвом менторів та команди українського підрозділу;

особисто поспілкуватися з близько 100 менторами в межах спеціальних сесій office hours;

отримати підтримку в процесі реєстрації компанії, отриманні дозволів та ліцензій;

розраховувати на сприяння в налагодженні ділових відносин з важливими для втілення бізнес-ідеї партнерами.

Подати заявку на участь у програмі та дізнатися деталі можна на офіційному сайті акселератора за посиланням. Заявки прийматимуть до 22 серпня 2021 року.

Founder Institute – стартап-акселератор, що базується в США (Кремнієва долина). Співпрацює з проєктами на початковій стадії (pre-seed) та представлений більш ніж у 200 містах. Організація надає підтримку бізнес-експертів молодим проєктам в обмін на частку в компанії.