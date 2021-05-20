Американські вчені навчилися переробляти пластик у реактивне паливо

Американські вчені знайшли новий спосіб перетворити пластик і поліетилен у реактивне паливо та інші рідкі вуглеводневі продукти. Новий процес є більш енергоефективним, ніж існуючі методи, і триває приблизно годину.

Для розщеплення поліетилену науковці Вашингтонського університету та Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії у своєму дослідженні застосували у якості каталізатора перехідний метал рутеній із загальновживаним розчинником гексаном.

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Процес виявився високоефективним, перетворивши до 90% пластику в рідке паливо та мастильні матеріали. За його допомогою також можна виробляти широкий спектр продуктів.

Ми виявили синергію між розчинником та каталізатором, що створює дуже приємну комбінацію, яка має безліч регуляторів управління, щоб ми могли налаштувати умови реакції та оптимізувати весь процес. Наприклад, якщо ви хочете максимізувати виробничий вихід реактивного палива, ми можемо це зробити. А якщо ринок має більший попит на дизельне паливо, це також нам під силу,

– сказав доцент Університету штату Вашингтон у Пулмані Гонфей Лін.

Переваги нового методу над існуючими

Забруднення пластиком зараз є ​​однією з найгостріших екологічних криз у світі. Тому дослідники по всій планеті розробляють інноваційні стратегії для відведення пластикових виробів зі звалищ та океанів або перетворення їх на матеріали, які розкладаються більш біологічно.

або перетворення їх на матеріали, які розкладаються більш біологічно. Стандартним способом хімічної переробки пластику є процес, відомий як піроліз , або використання підвищених температур для руйнування матеріалу та перетворення його на паливо чи нові вироби з пластмас.

, або використання підвищених температур для руйнування матеріалу та перетворення його на паливо чи нові вироби з пластмас. За словами Лін, піроліз також може перетворити пластикові відходи на пальне протягом години, але для цього зазвичай потрібні високі температури, що перевищують 400 градусів Цельсія. Натомість новий метод передбачає діапазон від 200 до 220 градусів Цельсія, що майже вдвічі менше.

протягом години, але для цього зазвичай потрібні високі температури, що перевищують 400 градусів Цельсія. Натомість новий метод передбачає діапазон від 200 до 220 градусів Цельсія, що майже вдвічі менше. Але цей підхід є особливо перспективним не лише через швидкість процесу та низьку температуру, а ще й тому, що його можна застосовувати до різних видів пластмас, зокрема, до інших типів полімерів.



Пластикові відходи / Фото unsplash

Вчені розробляють ще один метод переробки

Лін зазначив, що найбільшою проблемою хімічної переробки пластику, особливо в Сполучених Штатах, є те, що вторинна пластикова сировина змішується з усілякими іншими відходами. Щоб зменшити витрати на їх сортування, дослідницька група Ліна розробляє ще один метод, який би розщеплював полімери в змішаних пластикових відходах.

Ми хочемо розробити послідовний каталітичний процес, який би міг обробляти змішані пластмаси, щоб фізично їх не розділяти. Ми можемо перейти на молекулярний рівень і розщепити ці полімери,

– сказав він.

Науковці навіть вже мають дані, які показують, що такий процес перетворення абсолютно здійсненний.