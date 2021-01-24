8 якостей токсичних керівників: дослідження Google

Фахівці Google провели дослідження роботи та поведінки менеджерів. Аналітики виявили 8 якостей, які притаманні токсичним керівникам.

Команда People Innovation Lab працювала протягом року. Зазначається, що це наймасштабніше дослідження поведінки керівників, яке коли-небудь проводилося у великих корпораціях, пише Inc.com.

Цікаво Вигорання посилює стрес на роботі та створює замкнене коло: дослідження

Дослідження засноване на опитуванні співробітників, а також аналізі результатів роботи та успішності керівників (зокрема наявності професійних нагород).

За сукупністю чинників менеджери отримали найвищий та найнижчий рейтинг. Проаналізувавши отримані дані, фахівці виявили 8 особливостей, які притаманні успішним керівникам. Так, вдалося сформулювати 8 якостей, які відрізняють токсичних управлінців.

Результати дослідження

Токсичні співробітники:

1. Розчаровуються, коли доводиться навчати співробітника чомусь новому

Працівники високо цінують тих управлінців, які володіють навичками наставництва.

2. Вважають, що повинні перевіряти роботу кожного співробітника

За результатами дослідження, токсичні менеджери схильні до підвищеного контролю роботи своїх підлеглих.

3. Не цікавляться своїми співробітниками. Все, що їх обходить, це виконання безпосередніх обов’язків

Емоційний інтелект – один з головних чинників успішності менеджера. Керівники, які турбуються про своїх співробітників, легше завойовують їх довіру та повагу.

4. Постійно відчувають, що не впораються

Керівники, які розриваються, не контролюють свою поведінку і не здатні справлятися зі своєю роботою, не повинні очікувати, що підлеглі будуть ефективніші за них.

5. Не зацікавлені у спілкуванні зі своєю командою

Антисоціальна поведінка – це ознака проблем зі спілкуванням.

6. Впевнені, що розвиток та кар'єрний зріст співробітників не мають турбувати керівника

Хороший управлінець зацікавлений в утриманні цінних фахівців та інвестує в успіх співробітників, що підвищує лояльність.

7. Не планують зростання відділу: на їх думку, поставлених цілей неможливо досягти з поточною командою

Хороший керівник завжди високо цінує свою команду, має чіткий план, бачення подальшого зростання та мотивує співробітників на досягнення результату.

8. Не люблять, коли у співробітників є навички, яких немає у них

Токсичних керівників дратують співробітники, які можуть бути талановитіші за них. Хороший менеджер – впевнений у собі, знає свої переваги та не відчуває загрози з боку інших.