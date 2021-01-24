8 якостей токсичних керівників: дослідження Google

Фахівці Google провели дослідження роботи та поведінки менеджерів. Аналітики виявили 8 якостей, які притаманні токсичним керівникам.
Команда People Innovation Lab працювала протягом року. Зазначається, що це наймасштабніше дослідження поведінки керівників, яке коли-небудь проводилося у великих корпораціях, пише Inc.com.
Цікаво Вигорання посилює стрес на роботі та створює замкнене коло: дослідження
Дослідження засноване на опитуванні співробітників, а також аналізі результатів роботи та успішності керівників (зокрема наявності професійних нагород).
За сукупністю чинників менеджери отримали найвищий та найнижчий рейтинг. Проаналізувавши отримані дані, фахівці виявили 8 особливостей, які притаманні успішним керівникам. Так, вдалося сформулювати 8 якостей, які відрізняють токсичних управлінців.
Токсичні співробітники:
Працівники високо цінують тих управлінців, які володіють навичками наставництва.
За результатами дослідження, токсичні менеджери схильні до підвищеного контролю роботи своїх підлеглих.
Емоційний інтелект – один з головних чинників успішності менеджера. Керівники, які турбуються про своїх співробітників, легше завойовують їх довіру та повагу.
Керівники, які розриваються, не контролюють свою поведінку і не здатні справлятися зі своєю роботою, не повинні очікувати, що підлеглі будуть ефективніші за них.
Антисоціальна поведінка – це ознака проблем зі спілкуванням.
Хороший управлінець зацікавлений в утриманні цінних фахівців та інвестує в успіх співробітників, що підвищує лояльність.
Хороший керівник завжди високо цінує свою команду, має чіткий план, бачення подальшого зростання та мотивує співробітників на досягнення результату.
Токсичних керівників дратують співробітники, які можуть бути талановитіші за них. Хороший менеджер – впевнений у собі, знає свої переваги та не відчуває загрози з боку інших.