10 фактів про дослідження на станції "Академік Вернадський", які ви могли не знати

Українська антарктична станція "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, є метеорологічною та географічною обсерваторією. Там вчені з України проводять чимало наукових досліджень, зокрема й вивчають атмосферні явища.

Науково-дослідний комплекс станції дозволяє на сучасному рівні здійснювати моніторинг параметрів навколишнього середовища в Антарктиці на всіх рівнях геосфер – від тектоносфери до геокосмосу.

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Українські полярники зібрали 10 цікавих фактів про метеорологічні дослідження, які проводять на "Академіку Вернадському".

Про дослідження в Антарктиді

Досліджувати атмосферні явища в Антарктиді почали в 1947 році, коли станція ще належала Британії. Після її передачі Україні у 1996 році цю естафету підхопили наші вчені, і зараз ми маємо один з найдовших рядів безперервних метеорологічних спостережень в Антарктиді.



У 1996 році станцію в Антарктиді передали Україні / Фото НАНЦ

За час спостережень середня температура зросла на 3 градуси за Цельсієм.



На станції українські науковці проводять різні дослідження / Фото Євгенія Прокопчука

7 липня на станції зафіксували найвищу для цієї пори температуру за десятиліття: стовпчик термометра сягнув +5 градусів.



Кожна команда науковців проводить рік на станції / Фото НАНЦ

На "Вернадському", за 15 тисяч кілометрів від України, торік було створено найсучаснішу українську метеостанцію.



В Антарктиці діє найсучасніша українська метеостанція / Фото Юрія Отруби

Робоче місце метеорологів – метеомайданчик за 100 метрів від будівлі станції. Коли сніг занадто високий, туди дістаються у снігоступах або на лижах.



Снігові завали / Фото Євгенія Прокопчука

Вчені знімають показники 8 разів на добу за всесвітнім скоординованим часом: рівно опівночі, о 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 та о 21:00. Фіксують температуру та вологість повітря, атмосферний тиск, хмарність, силу вітру, опади тощо. Отримані результати закодовують та відправляють до Всесвітньої метеорологічної організації не пізніше, ніж за 20 хвилин після знімання показників.



Метеорологічні показники науковці знімають 8 разів на добу / Фото Юрія Шепети



Також науковці фіксують інші метеорологічні дані, відбирають зразки опадів, проводять низку досліджень, а також ведуть візуальне спостереження за атмосферними явищами.



На станції "Вернадського" / Фото НАНЦ

Оскільки для однієї людини це досить великий масив роботи, в річній експедиції зазвичай беруть участь 2 метеорологи. Нині на станції працюють киянин Ігор Артеменко та одесит Вадим Жуковський.



Команда українських полярників / Фото НАНЦ

Кліматичні дані з "Вернадського" використовують Український гідрометцентр, Всесвітня метеорологічна організація, Міжнародна океанографічна комісія, Міжнародне агентство з атомної енергетики, а також низка вітчизняних наукових установ.



Кліматичні дані з "Вернадського" використовують українські й міжнародні агентства / Фото Євгенія Прокопчука

Метеорологічні дані зі станції може побачити кожен охочий: вони відображені в розділі "Антарктида онлайн" на сайті Національного антарктичного наукового центру.



Пінгвіни біля станції "Вернадського" / Фото Soina Anna

Традиції на українській станції в Антарктиді

Виявляється, на "Вернадському" є свої традиції.

Наприклад, кожна річна експедиція залишає наступній команді скриню з подарунками, яку потрібно відкрити аж через пів року.

Або бейскомандер раз на рік готує сніданок для всієї експедиції за попереднім замовленням.

А щосуботи всі збираються в нарядному одязі на вечерю в барі Фарадей.

Які ще традиції існують на станції, можна дізнатися у відеоролику.