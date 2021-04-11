Чи зможе штучний інтелект знищити людство: вчені оцінили ризики

Люди взаємодіють з алгоритмами штучного інтелекту щодня, часто навіть не звертаючи на це увагу. Наприклад, "приміряючи" чергову маску в соцмережі чи запускаючи програму-перекладач. Звісно, вони полегшують нам життя. Але чи так буде завжди?

Рекомендації щодо покупок, які з'являються в інтернеті, також базуються на алгоритмах ШІ. Вони використовують історію браузера, аби краще розуміти ваші вподобання.

Читайте також У стилі відомих митців: штучний інтелект перетворює будь-яке зображення у картину

Водночас у науковій фантастиці штучний інтелект часто описують як надрозумний і такий, що може знищити людство. Багато хто вірить, що такий сценарій колись може стати реальністю.

Свої побоювання щодо того, як штучний інтелект у майбутньому може загрожувати людству, висловлював, зокрема відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг.

Журналісти видання Science alert поспілкувалися з 11 експертами, аби зрозуміти, чи загрожує ШІ існуванню людства. 82% респондентів впевнено заявили, що ні.

"Слабкий" штучний інтелект

Штучний інтелект, який існує зараз, називають "слабким". Саме його використовують, наприклад, для розпізнавання облич. Ці системи можуть вчитися та виконувати лише конкретні завдання.

Так, вони часто насправді виконують ці завдання краще за людей. Наприклад, Deep Blue був першим ШІ, який переміг чемпіона світу з шахів у 1997 році.

Водночас вони не можуть застосовувати своє навчання ні до чого, окрім дуже конкретного завдання. Адже все, що може Deep Blue, це грати лише у шахи.

"Сильний" штучний інтелект

Інший тип штучного інтелекту, AGI, описують як такий, що імітує людський інтелект. Він володітиме здатністю думати. Проте наразі про його створення ще не мовиться.

AGI зможе вчитися на досвіді й даних, а не на тому, що йому прямо говорять. Це означає, що, зіткнувшись з новою ситуацією, яку він раніше не бачив, ми не зможемо повністю передбачити реакцію.

Деякі люди вважають, що AGI – неминучий, і наслідки ми відчуємо у найближчі кілька років. Однак Метью О'Брайен, інженер-робототехнік з Технологічного інституту Джорджії, не згоден з цим.

Загрози сьогодення

Багато експертів погодились, що ШІ може бути загрозою у чужих руках. Детальніше це прокоментував доктор Джордж Монтанез, експерт з коледжу Харві Мадд.

Роботи та системи штучного інтелекту не повинні бути розумними, аби бути небезпечними,

– наголосив він.

"Вони просто повинні бути ефективними інструментами в руках людей, які бажають нашкодити іншим. Це загроза, яка існує сьогодні", – пояснив фахівець.