На Полтавщині створили мобільний застосунок, який дозволяє віртуально мандрувати містами України. Ukraine Open – це своєрідний тревел-помічник, де можливо прокласти маршрут, забронювати готель, викликати таксі чи купити квиток за запропонованим маршрутом.

Проєкт створили за підтримки Українського культурного фонду. Він популяризує мандри країною та дає можливість за часів пандемії здійснювати віртуальні подорожі, повідомляють Інновації 24.

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Мандрувати онлайн можна у супроводі англомовних та україномовних аудіогідів. За словами розробників, застосунок створювався насамперед як корисний інструмент для завчасного планування подорожей містами України.

Адже актуальність онлайн-мандрівок під час пандемії зростає і тепер кожен може подорожувати країною просто зі смартфоном у руці – без виснажливих годинних переїздів.