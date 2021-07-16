Юний винахідник розробив мотоцикл, який працює на болотному пальному: хоче врятувати планету

Студент з Нідерландів винайшов новітній спосіб заправки мотоцикла. Він добуває пальне з болота.

Хлопець розробив байк, який працює на болотному газі. Він збирає метан впродовж 8 годин – цього достатньо, аби проїхати 12 миль. Юний інженер-винахідник переконаний, що це вагомий внесок у порятунок природи.

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Як це працює

Студент-інженер Гійс Шалкс сконструював мотоцикл, який працює на метані, тільки но зібраному з придорожніх боліт. Головна мета винахідника – жити в більш екологічному світі. Розробка отримала назву Sloot Motor. Байк працює на щойно зібраному болотному метані, який знаходиться в гігантському резервуарі, прикріпленому до задньої частини мотоцикла.

Річ у тім, що ставки та дрібні водойми під час розпаду органічних сполук виділяють природний газ – метан. Щоб зібрати його, хлопець створив спеціальну плавучу конструкцію. Згодом хлопець приєднує шланг від насоса до циліндра, в якому накопичується газ, і викачує його звідти. Насамкінець, він переміщує його в капсулу на своєму мотоциклі.

"Щоб заправити повний бак, мені потрібно провести в болоті близько восьми годин. Але вони найцінніші в моєму житті. Я пишаюся цим", – розповідає Гійс.

Для Шалкса такі проєкти, як Sloot Motor, спрямовані на переорієнтацію відносини людини до технологій.

Якщо світ, в якому ми живемо, – причина глобального розпаду, надмірного видобутку ресурсів і нерівності, то чому ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку? Ми користуємося всіма благами цивілізації, попри наслідки, які вони несуть навколишньому середовищу, сподіваючись, що саме ці технології нас врятують,

– переконаний винахідник.

Студент розробив мотоцикл, який працює на болотному пальному: відео