Додати кольорів Донбасу: як місцевий художник змінює українські міста – відео

Після окупації Луганська у 2014 році Сєвєродонецьк став новим адміністративним центром. З моменту заснування в 1930-х роках місто було відоме як центр хімічної промисловості, а зараз воно переживає численні зміни, зокрема культурні.

Історію місцевого художника-мураліста Яна Птушка, який прагне поліпшити та убезпечити простір рідного міста, розповів Ukraїner.

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Мурал – це монументальний розпис стін, парканів або фасадів будівель. Одна з цілей муралістів – прикрасити міський простір, а тим паче його одноманітну забудову: житлові масиви, вулиці, промислові райони.

– це монументальний розпис стін, парканів або фасадів будівель. Одна з цілей муралістів – прикрасити міський простір, а тим паче його одноманітну забудову: житлові масиви, вулиці, промислові райони. Мурали можуть підкреслювати особливості тієї чи іншої місцевості або вирізняти конкретні будівлі і так допомагати людям орієнтуватись у просторі. Деякі художники стінописами звертають увагу на актуальні проблеми, розповідають історії.

Птушко малює вже понад 10 років

У Сєвєродонецьку, за словами Птушка, вуличне мистецтво зароджувалося ще на початку 2000-х, з графіті-художників. Тоді на паркані ринку був один з перших холофеймів.

Холофейм – так називають стіну, на якій дозволено малювати, зокрема й поверх чужих робіт.

Хоча б один з муралів Птушка може побачити кожен, хто приїздить до Сєвєродонецька. Стіну автовокзалу прикрашає яскраве зображення: кольорові валізи, прапори та пам'ятки країн світу. Це один із ранніх муралів художника, який він створив 2017 року та назвав "Туризм". Відтоді авторський стиль Яна змінився, тепер почерк художника впізнають за динамічними лініями.



Птушко робить Сєвєродонецьк "кольоровим" / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк

Ян малює з 2008 року. За освітою він юрист, але ще школярем хлопець зацікавився графіті і нині позиціює себе як автор муралів. Якщо графіті-художники зосереджуються на накресленні шрифтів, то мурали зазвичай адресують суспільству певну ідею. Крім того, створення муралів – це легальне вуличне мистецтво. На відміну від того ж графіті, його завжди узгоджують з представниками місцевої влади або спільноти.

У нас є табу: наприклад, не чіпати пам'ятки архітектури, пам'ятники. У жодному разі! Якщо на цьому хтось пише або знищує – це вандалізм,

– наголосив художник.

За 6 років він створив до 20 муралів у рідному місті, а ще у Вугледарі, Торецьку, Гірському та багатьох інших куточках Слобожанщини. Для нього це нагода змінити місто, зробити його красивішим, прибрати трохи сірості та додати кольорів.

Окремими муралами художник відновлює втрачені елементи будівлі. Так, наприклад, сталося з дитячо-юнацькою спортивною школою у Сєвєродонецьку, фасад якої раніше прикрашала масштабна мозаїка. Під час утеплення будівлі панно знищили, але, на прохання місцевих активістів й директора ДЮСШ, Ян знайшов деталізовані фото мозаїки, розробив ескіз у власному стилі та відтворив зображення на фасаді школи.



Робота художника-мураліста Яна Птушка / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк

Художник хоче розвиватися на Донбасі

Ян не має наміру переїжджати з рідного міста. Каже, що відчуває його потенціал й хоче розвивати вуличне мистецтво у своєму регіоні. А однією з творчих мрій художника є бажання розписати нестандартний та масштабний об'єкт, наприклад елеватор.

"Для мене ціль – залишити щось після себе, залишити вкраплення по місту, які будуть ще десятиліттями висіти, і люди будуть їх бачити. Це цікаво – розвиток саме тут, на Донбасі", – підсумував чоловік.

Більш детально про історію муралів у Сєвєродонецьку: дивіться у відео Ukraїner