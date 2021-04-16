"Як космічний корабель": Mercedes-Benz показала новий електричний седан – фото

Джерело:CNBC
Німецька компанія Mercedes-Benz представила новий електричний седан – 2022 Mercedes-Benz EQS. Його салон більше нагадує футуристичний космічний корабель, ніж звичайне авто.
Mercedes-Benz EQS знаменує нову еру для німецького автовиробника, оскільки він переходить на електромобілі.
Авто є першим електромобілем на новій платформі для Mercedes-Benz. Воно оснащене батареями нового покоління.
Потужність двигуна автоновинки сягає 516 кінських сил, а крутний момент транспортного засобу становить 611 Нм.
У Mercedes-Benz вважають, що EQS дозволить повністю переосмислити електричний сегмент розкішних авто, адже конкурувати з Tesla та іншими виробниками.
EQS розроблений, аби перевершити очікування навіть наших найвибагливіших клієнтів,
– запевнив Ола Калленіус, гендиректор компанії.
"Це саме те, що потрібно зробити Mercedes, аби заробити букву "S" у своєму назві. Тому що ми не надмірно не присуджуємо її", – підкреслив він.Цікаво! Інтер'єр EQS фактично протилежний моделям Tesla, у яких він сучасний та спрощений. Зовнішній вигляд авто схожий на дизайн його традиційних "побратимів" S-класу.