Німецька компанія Mercedes-Benz представила новий електричний седан – 2022 Mercedes-Benz EQS. Його салон більше нагадує футуристичний космічний корабель, ніж звичайне авто.

Mercedes-Benz EQS знаменує нову еру для німецького автовиробника, оскільки він переходить на електромобілі.

Авто є першим електромобілем на новій платформі для Mercedes-Benz. Воно оснащене батареями нового покоління.

Потужність двигуна автоновинки сягає 516 кінських сил, а крутний момент транспортного засобу становить 611 Нм.

За даними розробників, 2022 Mercedes-Benz EQS може проїхати без підзарядки до 770 кілометрів.

Він має 3 екрани під єдиною 56-дюймовою вигнутою скляною поверхнею, включно з пасажирським, який н видно водієві.

Поки що невідомо, якою буде ціна седана. Проте фахівці вважають, що вона точно перевищить 100 тисяч доларів.

У Mercedes-Benz вважають, що EQS дозволить повністю переосмислити електричний сегмент розкішних авто, адже конкурувати з Tesla та іншими виробниками.

EQS розроблений, аби перевершити очікування навіть наших найвибагливіших клієнтів,

– запевнив Ола Калленіус, гендиректор компанії.

"Це саме те, що потрібно зробити Mercedes, аби заробити букву "S" у своєму назві. Тому що ми не надмірно не присуджуємо її", – підкреслив він.

Цікаво! Інтер'єр EQS фактично протилежний моделям Tesla, у яких він сучасний та спрощений. Зовнішній вигляд авто схожий на дизайн його традиційних "побратимів" S-класу.