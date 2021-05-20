Women's Pitch Day: розпочався прийом заявок жіночих стартапів

11 червня 2021 року в Україні відбудеться Women's Pitch Day. Організатори оголосили про початок прийому заявок на участь. Мета проєкту – допомогти жінкам та дівчатам у просуванні власних стартапів. Автори ініціативи прагнуть, аби цей процес відбувався прозоро, в абсолютній рівності й без дискримінації.

Переможниця отримає грант у розмірі 30 000 гривень для розвитку ідеї та проєкту. Усі без винятку учасниці отримають контакти та шанс представити свої ідеї та проєкти інвесторам, які підтримують жіночі стартапи.

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Чому це важливо

Щороку жіноче підприємництво в ІТ-сфері стає все більше успішнішим. За даними Boston Consulting Group, стартапи, засновницями яких є жінки, стають вдвічі більш успішними, ніж чоловічі стартапи. Однак між можливостями жінок і чоловіків у розвитку власних проєктів все ще спостерігається істотний розрив.

Участь

Дослідження Women Who Tech 2020 року показало, що глобально інвестори перевіряють жіночі стартапи прискіпливіше, а відтак 50% жінок-засновниць вважають, що вони залучили б більше фінансування, якби були чоловіками.

У проєкті можуть взяти участь дівчата та жінки віком від 18 років, які:

мають цікаві ідеї та авторське бачення власної справи;

є власницями вже працюючого технологічного бізнесу або одними із засновниць технологічних стартапів (але у команді працюють і дівчата, і хлопці).

Аби долучитися, потрібно заповнити форму, де обов'язкова вимога – вказати мотивацію. Далі потрібно пройти відбір та з 1 по 10 червня підготуватися до заходу. 11 червня 2021 року на Women's Pitch Day стане відоме ім'я переможниці, а інші учасники отримають перспективні можливості. Зареєструватися можна до 31 травня за посиланням.

Які переваги для жінок

учасниці увійдуть до спільноти жінок-засновниць жіночих стартапів; пройдуть інтенсивне навчання від організаторів проєкту; прокачають свої навички самопрезентації; дізнаються як виявити болі клієнта та створити продукт, на який буде попит; навчаться створювати "ідеальний" пітч для інвесторів; отримають коментарі від експертів та експерток щодо реалізації проєктів.

Організатором виступає Центр Розвитку КСВ (ініціатива Дівчата STEM) спільно з платформою з розвитку усвідомленого підприємництва n.cubator. Проєкт впроваджується за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas, CISCO, WebEx, Lenovo та Міністерства цифрової трансформації України.