Вперше в Україні: японське авто, що заправляється воднем, отримало сертифікацію
Джерело:Ukrainian Hydrogen Council
Машину японського автовиробника Toyota, яка працює на водні, сертифікували в Україні. Фахівці переконані, що незабаром такі автівки стануть звичною буденністю. Раніше так і відбулося з електрокарами.
У довгостроковій перспективі в країні планується розбудова інфраструктури для водневого транспорту, що включає створення першої водневої заправки. Глобальна мета – зробити Україну головним експортером водню для країн ЄС завдяки хорошому потенціалу відновлюваних джерел енергії.
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Деталі
В Україну автівку завіз президент Енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін. Він і доклав максимум зусиль, щоб її сертифікувати. Так, автомобіль отримав українські номери. Однак наразі його заправлятимуть у Польщі.
За словами Рєпкіна, водень – новий екологічний вид палива, який не призводить до шкідливих викидів та не форсує процес глобального потепління.
Процес був складним, і наважиться на нього не кожен, оскільки це особисті інвестиції, а ризик не пройти сертифікацію великий. У нас пішло на це півтора місяця — машину потрібно було правильно класифікувати, аби вона відповідала чинним стандартам безпеки,
– розповів Олександр.
Він переконаний, що складність полягала лише у тому, що раніше сертифікацію водневого авто не проводили. Надалі охочі витрачатимуть на це близько трьох днів.Символічно, що перше водневе авто, яке отримало сертифікацію, вироблене в Японії. Саме ця країна є ключовим гравцем на арені водневої енергетики. Цьогоріч навіть Олімпійські ігри Японія зробила максимально екологічними завдяки водню.