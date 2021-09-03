Вперше в Україні: японське авто, що заправляється воднем, отримало сертифікацію

Машину японського автовиробника Toyota, яка працює на водні, сертифікували в Україні. Фахівці переконані, що незабаром такі автівки стануть звичною буденністю. Раніше так і відбулося з електрокарами.

У довгостроковій перспективі в країні планується розбудова інфраструктури для водневого транспорту, що включає створення першої водневої заправки. Глобальна мета – зробити Україну головним експортером водню для країн ЄС завдяки хорошому потенціалу відновлюваних джерел енергії.

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В Україну автівку завіз президент Енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін. Він і доклав максимум зусиль, щоб її сертифікувати. Так, автомобіль отримав українські номери. Однак наразі його заправлятимуть у Польщі.

За словами Рєпкіна, водень – новий екологічний вид палива, який не призводить до шкідливих викидів та не форсує процес глобального потепління.

Процес був складним, і наважиться на нього не кожен, оскільки це особисті інвестиції, а ризик не пройти сертифікацію великий. У нас пішло на це півтора місяця — машину потрібно було правильно класифікувати, аби вона відповідала чинним стандартам безпеки,

– розповів Олександр.

Він переконаний, що складність полягала лише у тому, що раніше сертифікацію водневого авто не проводили. Надалі охочі витрачатимуть на це близько трьох днів.

Символічно, що перше водневе авто, яке отримало сертифікацію, вироблене в Японії. Саме ця країна є ключовим гравцем на арені водневої енергетики. Цьогоріч навіть Олімпійські ігри Японія зробила максимально екологічними завдяки водню.