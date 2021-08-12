Відомо, що довжина нещодавно побудованої магістралі становить 14 кілометрів. Траса з'єднає міста Дніпро та Київ. Роботи проведені в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво".

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Довжина нового будівництва по Дніпропетровській області складає 56 кілометрів. Зауважують, що 28 з них – вже готові. За словами в.о начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева, остання ділянка дороги вже готується до експлуатації. Протестувати її вирішили саме гоночними машинами, які забезпечують можливість перевірити якість траси на високій швидкості.

Про машини

У випробуваннях візьмуть участь 5 спортивних болідів "Естонія", які раніше брали участь в історичних перегонах. Вони обладнані форсованими двигунами та здатні розганятися до 250 кілометрів за годину.

"Ми запросили справжніх експертів – легендарних гонщиків автомобільного спорту", – відзначив директор музею "Машини часу" Михайло Прудніков.

Випробування відбудуться 19 серпня. Місце проведення: траса Н-31 Дніпро – Решетилівка, км 21+900, Петриківського району. Старт заїзду – 12 година. Усіх охочих запрошують долучитися до історичної події, насолодитися перегонами та поспілкуватися з легендарними спортсменами.