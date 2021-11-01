Вперше в історії: Україна розгортає серійне виробництво боєприпасів ВОГ-17В

В Україні запускають серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Це досягнення є безпрецедентним за усю історію незалежності.

Ба більше, Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою. Зокрема, це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України.

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Виробництво розгорнуть на Шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу Укроборонпрому. Це результат плідного державно-приватного партнерства з ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В", яке є автором боєприпасу. Зауважимо, розробка ВОГ-17В пройшла повний цикл державних випробувань.

Боєприпас ВОГ-17В / Фото "Укроборонпром"

За словами генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, підприємство чітко демонструє свої можливості та компетенції для виробництва, а також – доводить свою здатність забезпечити критичну потребу війська в боєприпасах. "Ми прагнемо також досягти провідних позицій нашої держави на світових ринках ОВТ", – підкреслив він.