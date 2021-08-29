USF оголосив переможців 29-го пітчу: проєкти отримають 25 000 доларів

Український фонд стартапів оголосив переможців 29-го пітчу. Проєкти отримають державне фінансування.

В межах конкурсу свої ідеї презентували 12 команд. USF обрав 5 стартапів, яким нададуть фінансування. Загальна сума – 125 тисяч доларів.

Варте уваги Стартап з офісом у Львові залучив 52,5 мільйони доларів інвестицій: цікаві деталі

Проєкти оцінювали за такими критеріями: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея та стратегія розвитку.

Переможці

Стартапи на етапі pre-seed, які отримають грант 25 000 доларів:

The Great Catalog – каталог 3D моделей для дизайнерів та архітекторів. На порталі користувачі можуть розміщувати, продавати та завантажувати необхідні для проєктів об'єкти. (Київ). Real Talk Sport – CRM web система адміністрування змагань єдиноборств та діяльності спортивних федерацій. (Київ). Elai – вебсервіс для генерування відеопрезентації з людиною в кадрі з тексту. Працює на базі ШІ. (Київ). MAGBULB – унікальне та швидке рішення для заміни лампочок за допомогою магнітного адаптера. (Львів). IDvizer – система для перевірки особи. Розробляється на замовлення вашої бізнес-моделі та є гарантом вашої безпеки. (Київ).

Зауважимо, стартапам також надається можливість пройти навчальні програми відомих українських та міжнародних акселераторів. Мета – збільшити кількість успішних стартапів, підвищити їх кваліфікацію та вдосконалити навички, які стосуються розвитку бізнесу і не тільки.