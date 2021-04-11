Унікальна операція: в Одесі транспортували величезний електричний кран – фото

В Одеському морському порту провели унікальну операцію із супроводу негабаритних вантажів за межі порту. Мовиться про транспортування мостового електричного крана.

Кран був доставлений в Одесу на спеціалізованому судні Unistream. Він призначений для ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".

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Операцію проводили фахівці служби транспортування та супроводу вантажів.

Комплектуючі крана електричного крана – дуже масивні. 2 вантажні балки важать по 38 тонн кожна.

Завдовжки вони сягають 28 метрів, а заввишки – 2 метри.

Автомобільний тягач із закріпленою на причепі балкою, мав довжину 33 метри.

Забезпечення проїзду транспорту з такими габаритами по території порту проводилося вперше за останні 20 років.

Подробиці від АМПУ

Як пояснили в Адміністрації морських портів, аби провезти вантаж по автодорогах порту, був розроблений спеціальний план, а напередодні провели тестове проходження маршруту без вантажу.

Найскладнішими відрізками на маршруті були заїзд з кореня Карантинного молу на естакаду і проїзд під тунельним мостом мікрорайону Пересип по території порту,

– пояснив Максим Лапай, керівник АМПУ.

"Завдяки досвіду і кваліфікації наших інженерів з оперативної групи безпеки дорожнього руху, операція по супроводу негабаритного вантажу пройшла у штатному режимі", – додав він.



Транспортування негабаритного вантажу / Фото "Думская"



Унікальна операція в Одеському порту / Фото "Думская"

Пізно ввечері 9 квітня автопоїзд у складі 3 тягачів з платформами вивели на вулицю Балківську й передали для подальшого супроводу екіпажу дорожньої поліції.