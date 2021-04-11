Унікальна операція: в Одесі транспортували величезний електричний кран – фото

Джерело:"Думская"
В Одеському морському порту провели унікальну операцію із супроводу негабаритних вантажів за межі порту. Мовиться про транспортування мостового електричного крана.
Кран був доставлений в Одесу на спеціалізованому судні Unistream. Він призначений для ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".
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Як пояснили в Адміністрації морських портів, аби провезти вантаж по автодорогах порту, був розроблений спеціальний план, а напередодні провели тестове проходження маршруту без вантажу.
Найскладнішими відрізками на маршруті були заїзд з кореня Карантинного молу на естакаду і проїзд під тунельним мостом мікрорайону Пересип по території порту,
– пояснив Максим Лапай, керівник АМПУ.
"Завдяки досвіду і кваліфікації наших інженерів з оперативної групи безпеки дорожнього руху, операція по супроводу негабаритного вантажу пройшла у штатному режимі", – додав він.
Транспортування негабаритного вантажу / Фото "Думская"
Унікальна операція в Одеському порту / Фото "Думская"
Пізно ввечері 9 квітня автопоїзд у складі 3 тягачів з платформами вивели на вулицю Балківську й передали для подальшого супроводу екіпажу дорожньої поліції.