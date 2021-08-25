Українці розвивають сервіс онлайн-консультацій ветеринара VetOnline.pro: чим унікальний
Джерело:AIN.UA
Українські фахівці розробили рішення, за допомогою якого можна отримати консультацію професійного ветеринара онлайн у режимі 24/7. Неважливо, де ви перебуваєте. Єдине, що необхідно мати, – доступ до інтернету.
Подібного сервісу в Україні не існує. Схожі рішення активно розвивають за кордоном – Firstvet, Petcoach та Pawsquad.
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Про сервіс
VetOnline.pro – це ваш "онлайн-ветеринар", який працює в режимі 24/7.
Засновники стартапу — Владислав Гурковський та Костянтин Лособик. Ставку зробили на власників тварин, яким необхідні швидкі консультації фахівців.
Консультації відбуваються в чаті. У вас, як у власника песика чи котика, є можливість відправляти фото та відео,
– розповідають розробники.
Користувач купує підписку та сплачує комісію за кожну консультацію. Наразі команда тестує інтеграцію сервісу в Telegram та Facebook Messenger. Так, користувачі зможуть отримувати та оплачувати консультації безпосередньо у своїх месенджерах.
"Такої можливості немає в жодного з конкурентів. Всі наші клієнти мають ексклюзивні знижки та умови в інтернет-магазинах для тварин. Також в нас в рази нижча вартість консультації.", – додають розробники.
VetOnline.pro / Скриншот з сайту VetOnline.pro
VetOnline.pro у цифрах
- вкладено – близько 100 000 доларів;
- робота над проєктом – більше ніж 2 роки;
- вартість консультації – 149 гривень;
- щомісячне зростання – на 15 – 25%;
- відвідуваність сервісу – 100 000 разів на місяць.