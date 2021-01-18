Харківські інженери розробили пристрій, який допомагає при лікуванні наслідків COVID-19. Науковці створили апарат, який тестує якість дихання та показує, наскільки хворий втратив нюх.

Відповідний пристрій створили вчені Харківського національного університету радіоелектроніки. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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Розробник апарату, доктор технічних наук Олег Аврунін зазначив, що за відповідними характеристиками потужності дихання і відчуття певного запаху – можна чітко показати зниження рівня нюху.

Олег Аврунін разом із медиками створив риноманометр декілька років тому для реабілітації пацієнтів після хвороб верхніх дихальних шляхів. Згодом в прилад внесла корективи старша викладачка кафедри біомедичної інженерії університету Яна Носова.



Аврунін з медиками створив риноманометр декілька років тому / Скриншот з відео

Тестування чутливості щодо запахів

Саме розроблена Яною Носовою насадка і дозволяє вимірювати нюх. Чутливість носу медики зазвичай тестують на 3 запахах, при коронавірусі на 2 з них нерви у мозку частково або цілком реагувати перестають.

Особливо це актуально при реабілітації після COVID-19, коли можна протестувати людини до і після призначеного лікування і оцінити його ефективність його,

– сказала старша викладачка.

За її словами, якщо показники збільшилися – проведене лікування допомагає.

Відновлення нюху після COVID-19

Нещодавні дослідження вчених у Великобританії свідчать про те, що коронавірус може відібрати нюх на кілька місяців. Водночас можуть з'явитися навіть нюхові галюцинації.

"Деколи з'являються якісь "спалахи" (нюху – 24 канал) і я не можу зрозуміти – може, це якісь спогади. Наприклад, сиджу і дуже різко запахло динею. Ніби мозок починає згадувати, як це було", – розповіла харків'янка Тетяна, яка через COVID-19 не відчуває запахів з листопада.



Риноманометри є лиш у дослідних зразках / Скриншот з відео

Апарат харківських інженерів може допомогти розрізнити: річ у нюху чи це психосоматика. Але поки риноманометри є лиш у дослідних зразках у розробників і кількох лікарнях Харкова та Полтави.

Інженери мають усі сертифікати та патенти, презентували винахід закордоном. Проте в Україні досі не зацікавилася виготовленням апаратів.

Що відомо про пристрій харківських інженерів: дивіться відео 24 каналу