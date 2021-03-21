Українська компанія з Дніпра презентувала інноваційний автомобіль-всюдихід ATLAS. Розробники запевнили, що він – один із надійніших у своєму класі.

Як наголосили на офіційному сайті компанії, за бажанням клієнта ATLAS може бути обладнаний під будь-які цілі та завдання.

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Новий всюдихід зміг об'єднати в собі ультимативну прохідність та простоту керування – водієм може будь-яка людина, яка володіє навичками керування авто з механічною коробкою передач.

Автомобіль обладнаний повнокерованим шасі, шинами низького тиску, потужним дизельним двигуном. Завдяки повороту обох пар коліс машина має вражаючу маневреність.

Такий вигляд має новий український всюдихід / Фото ATLAS



Радіус розвороту в українського всюдихода ATLAS є меншим, ніж у звичайного легкового автомобіля. Це – дуже важливо для пересування на пересіченій місцевості.

Характеристики ATLAS:

маса – 2 200 кілограмів;

вантажопідйомність – 1500 кілограмів;

вміщає до 12 людей;

на суші розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину;

швидкість пересування на воді – 7 кілометрів на годину;

максимальний запас ходу – 800 кілометрів.

Передсерійний зразок вже пройшов необхідні випробування. Наразі у Дніпрі триває виробництво першої партії таких інноваційних всюдиходів.

Потужна розробка українців: дивіться відео ATLAS

Тест-драйв ATLAS

Крім цього, у мережі також з'явилося відео тест-драйву нового українського ATLAS. Його порівнювали, зокрема, з іншим українським всюдиходом – SHERP.

"Ось такий цей прототип. Перспективний та надзвичайно цікавий автомобіль з технічної точки зору. Тим паче, він made in Ukraine", – мовиться у відеоогляді.

Тест драйв нового всюдихода: дивіться відео з ютуб-каналу InfoCar