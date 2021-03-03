Український стартап Watched залучив 450 000 доларів інвестицій: для чого сервіс

Український сервіс Watched привернув 450 тисяч доларів інвестицій від венчурного фонду QPDigital. Залучені кошти мають намір спрямувати на масштабування продажів, маркетинг та розширення команди.

Відзначають, що Watched – це високотехнологічне рішення, розроблене для оцінювання відеоконтенту.

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Watched зацікавив нас своєю глибокою технологічністю, величезним потенціалом до масштабування і тим, що розвивається в найбільш трендових технологічних напрямках 2021 року, згідно з Gartner, а саме – Internet of Behaviors і ІІ-інжиніринг,

– відзначив керуючий партнер QPDigital Юрій Серещенко.

Стартап Watched: що відомо

Watched – онлайн-сервіс, за допомогою якого можна оцінювати ефективність відеоконтенту. Для цього система застосовує штучний інтелект. Платформа надає компаніям, які займаються створенням та дистрибуцією контенту, інструмент оцінки ефективності та прийняття рішення в процесі створення або придбання продукту.

Сервіс аналізує відеоряд через оцінку реакцій глядача. Так, компанії зможуть виявляти рівень емоційного залучення та уваги аудиторії. Watched широко використовують онлайн-кінотеатри, компанії в галузі виробництва відео, телеканали та рекламні агенції.

Платформу заснували у 2019 році. Автори ідеї – Олексій Шалденко та Артем Мельниченко. Наразі штат працівників нараховує 7 осіб та 4 едвайзери, однак з часом команда зростатиме.

Український стартап Watched: дивіться відео