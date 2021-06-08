Український стартап memoryOS залучив 300 тисяч доларів інвестицій

Український сервіс memoryOS, що призначений для поліпшення пам'яті, привернув 300 000 доларів інвестицій на платформі Kickstarter. Вражає той факт, що цей результат перевершив поставлену мету в 30 разів.

Компанія розробляє додаток, завдяки якому користувач зможе тренувати свою пам'ять шляхом мініігр і 3D-візуалізації. Рішення вже продемонструвало свою ефективність та зібрало безліч позитивних відгуків.

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Про проєкт

memoryOS – це програма, призначена для тренування пам'яті, в основі якої лежать ігрові вправи. Ключова перевага застосунку полягає в тому, що користувач може навчитися краще запам'ятовувати інформацію за допомогою інтерактивних мікроуроков. Важливо, що він не втомлюється в процесі навчання.

Ми об'єднали новітні віртуальні технології з захоплюючими 3D-іграми й створили найбільш приємний і ефективний інструмент для поліпшення вашої пам'яті, гостроти розуму, працездатності вашого мозку,

– йдеться в повідомленні.

Перші результати вражають – випробувавши тестову версію додатку, користувачі змогли поліпшити свої результати на 60 – 70%.

memoryOS заснував українець Алекс Руж. У реалізації задуму йому допомагали близько десяти людей. Крім того, над проєктом плідно працював дворазовий чемпіон світу із запам'ятовування Йонас фон Ессен – співзасновник стартапу.