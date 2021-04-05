Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу

Український фонд стартапів обрав проєкти, які отримають державне фінансування. Загалом у відборі взяли участь 22 команди, з них 11 отримають гранти на загальну суму 350 000 доларів.

Стартапи-переможці на етапі pre-seed отримають гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкти на етапі seed здобудуть фінансування на суму 50 000 доларів.

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Проєкти оцінювали за такими критеріями:

ідея;

команда;

продукт;

ринок;

доцільність фінансування;

стратегія розвитку.

Переможці

Стартапи на етапі pre-seed:

VR Inn

VR тренінги для навчання співробітників корпорацій. Мета – замінити відео, паперові та наставницькі навчання, адже віртуальна реальність на 90% ефективніша.

V-Art

ArtTech стартап, онлайн платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва.

HoldYou

Сервіс психологічної онлайн-допомоги. Дозволяє отримати допомогу психолога коли та де завгодно, незалежно від точки на мапі.

Symptomatical

Платформа, яка допомагає організаціям слідкувати за здоров'ям колективу (працівників, школярів) та планувати безперебійну роботу бізнесу чи навчального процесу попереджуючи спалахи інфекційних захворювань.

Checki

Розумний сервіс електронних чеків. Покупцям можна забути про чекову стрічку на касах та зберігання її в кишенях. Бізнес зможе позбутися витрат на папір і фіскальні реєстратори, при цьому отримає додатковий маркетинговий інструмент.

Biobetter

Віртуальний помічник, який надає користувачам рекомендації на основі аналізів крові та дозволяє їм збільшити продуктивність, уповільнити процес старіння та запобігти хворобам.

My1stJob

Молодіжний job-ресурс, де кандидати та компанії миттєво знаходять один одного за цільовими Soft Skills, системою фільтрів та співставлень.

Mobiform

Платформа, яка об'єднує покупців, продавців і виробників меблів. Автоматизує маркетинг, виробництво і дозволяє будувати меблі власноруч за допомогою онлайн VR-конструктору.

Стартапи на етапі seed:

Tradomatic

Агро маркетплейс. Допомагає фермерам заробляти більше, а витрачати менше. Об'єднує усіх гравців аграрного ринку у єдиному простому боті у Viber i Telegram.

GIOS Mobile

​Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. EdTech рішення, що базується на технологіях AІ та machine learning і робить процес навчання більш гнучким та адаптивним.

Dots Platform

Хмарна технологічна платформа, що дозволяє запустити професійний сервіс доставки їжі за 2 тижні. Сайт та мобільні додатки для замовлень, софт для кухні, кур'єрів і бекофісу. Надається як SaaS, без капітальних вкладень на старті, з оплатою по факту використання.