Український мультикоптер випробували у надскладних умовах в Гімалаях: фото

Одеська компанія Spaitech провела випробувала мультироторний безпілотник Windhover у Гімалаях. Попри чи не найскладніші метеорологічні умови пристрій підтвердив свою високу надійність.
Спеціалісти Spaitech вирушили до індійських Гімалаїв, аби перевірити граничні можливості Windhover, наприкінці 2020 року.
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Як проводили випробування
Важливо!
- Польоти здійснювали на висоті 5 500 метрів над рівнем моря. Перебування людини на такій висоті вимагає попередньої підготовки.
- Температура під час випробувань опускалася до мінус 25 градусів за Цельсієм.
- Судячи з фото, мультикоптер тестували, зокрема, на гірському перевалі Хардунг Ла.
- Метеорологічні умови були складними – мовиться про вітер, туман та мороз.
Досі жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти у схожих умовах.
Як зауважили у Spaitech, мультикоптер Windhover у Гімалаях підтвердив свої характеристики щодо дальності та часу польоту, а також щодо своїх функціональних можливостей.
Випробування українського мультикоптера в Гімалаях / Фото Spaitech
Після успішних випробувань фахівці компанії повернулися в Україну. Вони не лише отримали важливий досвід, але й почерпнули ідеї щодо вдосконалення комплексу.
Коротко про мультикоптер Windhover
- Основне призначення безпілотного комплексу – розв'язання завдань з аеророзвідки, патрулювання та картографування місцевості.
- Безпілотник може передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу.
- Максимальна тривалість його польоту сягає 60 хвилин. Тактичний радіус використання мультикоптера – до 8 кілометрів.