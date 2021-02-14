Український мультикоптер випробували у надскладних умовах в Гімалаях: фото

Одеська компанія Spaitech провела випробувала мультироторний безпілотник Windhover у Гімалаях. Попри чи не найскладніші метеорологічні умови пристрій підтвердив свою високу надійність.

Спеціалісти Spaitech вирушили до індійських Гімалаїв, аби перевірити граничні можливості Windhover, наприкінці 2020 року.

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Як проводили випробування

Польоти здійснювали на висоті 5 500 метрів над рівнем моря. Перебування людини на такій висоті вимагає попередньої підготовки.

Температура під час випробувань опускалася до мінус 25 градусів за Цельсієм.

Судячи з фото, мультикоптер тестували, зокрема, на гірському перевалі Хардунг Ла.

Метеорологічні умови були складними – мовиться про вітер, туман та мороз.

Досі жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти у схожих умовах.

Як зауважили у Spaitech, мультикоптер Windhover у Гімалаях підтвердив свої характеристики щодо дальності та часу польоту, а також щодо своїх функціональних можливостей.

Випробування українського мультикоптера в Гімалаях / Фото Spaitech



Після успішних випробувань фахівці компанії повернулися в Україну. Вони не лише отримали важливий досвід, але й почерпнули ідеї щодо вдосконалення комплексу.

Коротко про мультикоптер Windhover