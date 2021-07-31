Українські ракетні установки випробували на Одещині: потужне відео
Джерело:ЗСУ
Українські військові успішно випробували модернізовані зразки ракетного озброєння. Мовиться про установку "Точка-У" та реактивний боєприпас "Тайфун-1".
Все це відбувалося на полігоні "Алібей", що розташований на Одещині. Там здійснили, зокрема, 4 запуски боєприпасів.
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Подробиці про випробування
Двічі запускали зразок "Тайфун-1" – модернізований снаряд "Граду" з дальністю, збільшеною до 40 кілометрів. Стільки ж стріляв й оперативно-тактичний комплекс "Точка-У". Ракети, призначені для нього, зазнали модернізації.
Випробування на полігоні "Алібей": дивіться відео
Керував випробувальними пусками генерал-лейтенант Радіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ. Також брали участь:
- представники українського Мінооборони;
- розробники та виробники модернізованих зразків;
- особовий склад визначених підрозділів ЗСУ.
Випробування на полігоні "Алібей" / Фото ЗСУ