Все це відбувалося на полігоні "Алібей", що розташований на Одещині. Там здійснили, зокрема, 4 запуски боєприпасів.

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Подробиці про випробування

Двічі запускали зразок "Тайфун-1" – модернізований снаряд "Граду" з дальністю, збільшеною до 40 кілометрів. Стільки ж стріляв й оперативно-тактичний комплекс "Точка-У". Ракети, призначені для нього, зазнали модернізації.

Випробування на полігоні "Алібей": дивіться відео

Керував випробувальними пусками генерал-лейтенант Радіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ. Також брали участь:

представники українського Мінооборони;

розробники та виробники модернізованих зразків;

особовий склад визначених підрозділів ЗСУ.



Випробування на полігоні "Алібей" / Фото ЗСУ