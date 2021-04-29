Українські підлітки здобули 13 нагород на міжнародному науковому конкурсі

Юні дослідники з України взяли участь у ICYS – щорічній міжнародній конференції молодих вчених. Делегації Малої академії наук вдалося здобути низку нагород.

У 2021 році онференція відбувалася у Сербії у режимі онлайн – з 22 по 28 квітня. У ній взяли участь 142 дослідники-школярі з 23 країн світу.

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До української делегації на конкурсі увійшли 11 учнів-членів МАН. Вони боролися за нагороди у секціях з інженерії, фізики, математики і науки про життя.

У результаті українці вибороли 1 золоту медаль, 3 срібні, 4 бронзові, 4 медалі у номінації "Постерна презентація" та 1 спеціальний приз.

У Малій академії наук пояснили, аби отримати можливість представляти Україну на конференції, школярі повинні були пройти попередній відбір.

Під час нього звертали уваги на результати у конкурсах-захистах учнівських дослідницьких проєктів та роботу над власним дослідженням.

Подробиці про проєкти школярів

Аналіз води – золото

Золоту нагороду на конкурсі отримав Іларіон Кулєшов, 11-класник із Запоріжжя. Він представив розробку експрес-аналізу дисперсних систем.



Іларіон Кулєшов отримав "золото" / Фото "ШоТам"

Юний науковець придумав прилад, який допомагає з'ясувати, наскільки забрудненою є вода. Він дає можливість аналізувати воду на вміст пилу, бруду, шматків пластику.

Порятунок лісових комах – срібло

10-класник Володимир Павленко з Києва придумав, як врятувати лісових мурах виду Formica rufibarbis. За цей проєкт він отримав срібну нагороду.



Володимир Павленко отримав срібло / Фото "ШоТам"

Павленко самотужки сконструював вдома спеціальний інкубатор з пробірок, закоркованих мікрофіброю. Восени 2020 року він помістив туди запліднену матку-мураху.

Навесні 2021 року підліток планує переселити вирощених мурах у природне середовище. Так вдасться збільшити їхню чисельність.

Срібло – обігрівачі для рук

Таїсія Чурсіна з Херсонсткої області також отримала срібло. Дівчина представила на конкурсі спеціальні рукавиці – автономні обігрівачі для рук.



Таїсія Чурсіна отримала срібло / Фото "ШоТам"

Вони допомагають людям, що страждають на хворобу Рейно – порушення кровообігу. Його викликає різке звуження судин, у пальці рук та ніг потрапляє недостатньо крові.

Окрім самого винаходу, Чурсіна розробила й спеціальний мобільний додаток до рукавичок. За його допомогою за станом пацієнта зможе стежити лікар.

Дослідження коливань гідродинаміки – срібло

Ще одним срібним призером став 11-класник Віктор Улано з Дніпро. Він вивчав виникнення автоколивань у гідродинамічній системі.



Віктор Улано – також срібний призер / Фото "ШоТам"

Зауважимо, що результати досліджень дніпрянина можуть бути використані при проєктуванні атомних електростанцій.

Бронзові призери серед українців

Представники української делегації також здобули бронзові нагороди за проєкти з математики та фізики. Їх вибороли: