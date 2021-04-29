У 2021 році онференція відбувалася у Сербії у режимі онлайн – з 22 по 28 квітня. У ній взяли участь 142 дослідники-школярі з 23 країн світу.
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До української делегації на конкурсі увійшли 11 учнів-членів МАН. Вони боролися за нагороди у секціях з інженерії, фізики, математики і науки про життя.
У Малій академії наук пояснили, аби отримати можливість представляти Україну на конференції, школярі повинні були пройти попередній відбір.
Під час нього звертали уваги на результати у конкурсах-захистах учнівських дослідницьких проєктів та роботу над власним дослідженням.
Подробиці про проєкти школярів
Аналіз води – золото
Золоту нагороду на конкурсі отримав Іларіон Кулєшов, 11-класник із Запоріжжя. Він представив розробку експрес-аналізу дисперсних систем.
Іларіон Кулєшов отримав "золото" / Фото "ШоТам"
Юний науковець придумав прилад, який допомагає з'ясувати, наскільки забрудненою є вода. Він дає можливість аналізувати воду на вміст пилу, бруду, шматків пластику.
Порятунок лісових комах – срібло
10-класник Володимир Павленко з Києва придумав, як врятувати лісових мурах виду Formica rufibarbis. За цей проєкт він отримав срібну нагороду.
Володимир Павленко отримав срібло / Фото "ШоТам"
Павленко самотужки сконструював вдома спеціальний інкубатор з пробірок, закоркованих мікрофіброю. Восени 2020 року він помістив туди запліднену матку-мураху.
Навесні 2021 року підліток планує переселити вирощених мурах у природне середовище. Так вдасться збільшити їхню чисельність.
Срібло – обігрівачі для рук
Таїсія Чурсіна з Херсонсткої області також отримала срібло. Дівчина представила на конкурсі спеціальні рукавиці – автономні обігрівачі для рук.
Таїсія Чурсіна отримала срібло / Фото "ШоТам"
Вони допомагають людям, що страждають на хворобу Рейно – порушення кровообігу. Його викликає різке звуження судин, у пальці рук та ніг потрапляє недостатньо крові.
Окрім самого винаходу, Чурсіна розробила й спеціальний мобільний додаток до рукавичок. За його допомогою за станом пацієнта зможе стежити лікар.
Дослідження коливань гідродинаміки – срібло
Ще одним срібним призером став 11-класник Віктор Улано з Дніпро. Він вивчав виникнення автоколивань у гідродинамічній системі.
Віктор Улано – також срібний призер / Фото "ШоТам"
Зауважимо, що результати досліджень дніпрянина можуть бути використані при проєктуванні атомних електростанцій.
Бронзові призери серед українців
Представники української делегації також здобули бронзові нагороди за проєкти з математики та фізики. Їх вибороли:
- Ольга Глазунова з Сум – за роботу щодо оцінювання площ частин трикутника;
- киянин Михайло Деркач – за математичне моделювання великих деформацій кручення прямих призм;
- Данило Кеч з Херсона – за моделювання погодних умов на Марсі;
- дніпрянин Андрій Терентьєв – за аналіз режимів руху фрикційного маятника.