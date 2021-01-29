Як українці розвивають інфраструктуру для електромобілів: успішні приклади

Українські компанії Go To-U та TOKA прагнуть зробити користування екологічним приватним транспортом таким же звичним і комфортним, як водіння авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Джерело: Ukraїner

Менше шуму і вихлопних газів на дорогах, дешевше заправляння і простіше технічне обслуговування — це переваги машин на електротязі. Але щоб пересісти на електромобілі, водіям потрібен доступ до зарядної інфраструктури

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Що відомо про компанію Go To-U

Компанія Go To-U створює міжнародну партнерську платформу, що дозволяє легко інтегрувати зарядну станцію в роботу будь-якого готелю чи ресторану, магазину, розважального центру, а також додати цю станцію до мережі.

Отже, водії можуть зарядити свої авто і водночас якісно провести час, а бізнес має змогу залучати екологічно свідомих клієнтів і тим самим підвищувати лояльність до своїх послуг.

Ідея стартапу з'явилась 2013 року, а втілилась в життя у 2014, коли співзасновники Go To-U Назар Шимоне-Давида та Лєна і Любов Артеменко створили Tesla Club Ukraine і привезли до України перший автомобіль цього бренду.



Назар Шимоне-Давида та Лєна і Любов Артеменко / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

"Я слідкував за цією темою. Мене це дуже цікавило, тому що це щось нове, це може дійсно поміняти наше життя на краще", – пояснив Назар Шимоне-Давида.

Електроенергія використовується у всіх наших побутових приладах, а автомобілі фактично застрягли років на 80 – 100 у цьому напрямі,

– наголосив він.

Навіть якщо вся Україна пересяде на електромобілі, електроенергія не закінчиться, мережа витримає і нічого не згорить. Назар пояснив: якщо електромобіль підключити до звичайної розетки вночі, він отримуватиме два кіловати на годину.

Тобто за 10 годин авто отримає 20 кВт заряду і цього вистачить більше ніж на 100 кілометрів пробігу. При цьому водії проїжджають щодня по місту у середньому 50 – 60 кілометрів.

"Якщо ми вночі будемо використовувати цю електроенергію, коли промисловість менше споживає, а люди сплять, то навпаки – вирівняємо споживання. Для цілої енергосистеми країни це великий плюс", – підсумував Шимоне-Давида.

Що відомо про компанію TOKA

Українська компанія TOKA прагне зробити користування електромобілем таким же комфортним, як і автомобілями з ДВЗ. Вони розробляють власні зарядні станції і постачають на український ринок станції закордонних виробників.

Крім цього, розбудовують мережу електрозарядних комплексів, а також за допомогою власної хмарної платформи і мобільного застосунку виступають як CPO (charging point operator), тобто керують процесом зарядки.



Команда компанії ТОКА / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Стефан Благовісний заснував цю мережу у 2015 році. До цього також працював у автомобільній галузі і придбав для автопарку своєї прокатної компанії перші Nissan Leaf, а потім і Tesla.

"Було цікаво, бо ти як early adopter (перший користувач продукту чи технології, перший клієнт компанії – 24 канал) чогось нового. Після цього починаєш замислюватися, навіщо воно потрібне, зауважив Благовісний.

І коли бачиш все, що відбувається з довкіллям, то розумієш, що маєш брати відповідальність за те, що робиш. Зміна поколінь технологій відбувається за твоєї участі. Дуже хочеться бути причетним до цієї зміни,

– підкреслив він.

Станом на 2020 рік мережа має кількасот зарядних станцій майже у всіх регіонах України, найбільше — у Києві та Одесі. TOKA з нуля створили комерційні та домашні моделі електрозарядок змінного струму, що частково складаються з українських комплектуючих. Також компанія надає можливість долучити до мережі інший зарядний пристрій під іншим брендом.

Про завдання держави

На думку Благовісного, завдання держави – створювати умови для розвитку ринку електромобілів. Наприклад, зарядні станції на трасі є необхідними для автомобілістів, але бізнесу фінансово не вигідно ставити їх у подібних місцях.

Водночас перехід на електромобілі є необхідністю, інакше країна ризикує "стати звалищем для старих європейських авто з ДВЗ"‎, зазначив засновник компанії.

"Я вбачаю в електромобілі філософію свободи та автономності. Хоча він "прикутий до розетки"‎, але ти можеш під'єднатися до будь-якої. Тобі не потрібен нафтопереробний завод", – зауважив Благовісний.

Більше про розвиток інфраструктури для електромобілів: дивіться відео Ukraїner