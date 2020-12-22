Українські компанії PRANA та "ВТС Комплект" створюють інноваційні рішення в галузі вентиляції. Їхні агрегати забезпечують здорову рециркуляцію повітря, зберігаючи температуру в приміщенні та запобігаючи надмірним витратам електроенергії.

PRANA

Львівська компанія PRANA виготовляє системи децентралізованої вентиляції, створюючи рекуператори повітря із мідним теплообмінником, що наділяє їх антисептичними властивостями, пише Ukraїner.

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"Наша компанія – єдина, яка використовує мідь як матеріал для виготовлення теплообмінника в рекуператорах", – розповів Роман Кузич, співзасновник PRANA.

Ми пішли не лише шляхом енергозбереження та комфорту, а обрали ще й безпеку. Адже мідь споконвіку використовують як природний антисептик,

– наголосив він.

"ВТС Комплект"

Дніпровська компанія "ВТС Комплект" працює над створенням централізованої вентиляції, зокрема екологічних побутових вентиляційних агрегатів з корпусом із гофрокартону зі спеціальним водостійким покриттям.

Як підкреслив співзасновник "ВТС Комплект" Михайло Махлевич, рекуператори виробляються десь з 1960-х років, але всі ці пристрої мають архаїчну конструкцію. Вони не орієнтовані на екологічність та на утилізацію.

"Що ми зробили? Ми використовуємо папір. Навіщо робити корпус із пластику, металу чи різних полімерів? Ми вирішили обрати новий матеріал, і для нього зробити ефективну форму, ефективну конструкцію", – додав підприємець.

Як працює рекуператор

Принцип його дії полягає в тому, що тепло витяжного повітря (відпрацьоване повітря, яке виводиться назовні) використовується для підігріву припливного (свіже повітря, яке подається в приміщення).

Цей спосіб значно ефективніший, ніж природне провітрювання. Адже зберігає тепло у приміщенні, а відтак – зменшує витрати на опалення.



Як працює рекуператор / Інфографіка Ukraїner

Взимку через відкриті вікна втрачається до 30% тепла, а влітку до 70% спожитої електроенергії може використовуватися на кондиціонування приміщення.

Тож у спекотні дні дія рекуператорних систем не менш ефективна, адже заощаджує енергію на охолодження повітря в кімнатах, що дозволяє користуватися кондиціонерами меншої потужності.

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